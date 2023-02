La obra de la avenida Capitán Olivera suma pavimento, vereda, hidráulica y luces Led

El Municipio de Almirante Brown, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Presidente Perón, avanza a todo ritmo con la histórica obra de pavimentación de la avenida Capitán Olivera, potenciando la vinculación y circulación entre las avenidas Hipólito Yrigoyen y Espora. Se trata de la pavimentación con hormigón armado de cinco kilómetros de extensión y 9,34 metros de ancho a lo largo de toda la traza, en ambas manos de circulación, que se complementa también con nuevas veredas, obras hidráulicas y la instalación de luminarias con tecnología LED. En este sentido, las mejoras incluyen la creación de nuevos desagües pluviales, 76 sumideros de tierra, 82 sumideros de pavimento y 86 cámaras de inspección con el objetivo de evitar futuras inundaciones y anegamientos. Esta megaobra es importante porque generará también una mejora sustancial en la accesibilidad, vinculación y transitabilidad de toda esa zona de Almirante Brown y del partido vecino de Presidente Perón, beneficiando a miles de familias de numerosos barrios de Glew y de Longchamps, entre otras localidades brownianas. “Estamos muy contentos porque siguen avanzando los trabajos en esta megaobra de pavimentación en una arteria clave como es la avenida Capitán Olivera que generará conectividad y potenciará la transitabilidad en Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares, quien destacó también que en simultáneo se realizan también las obras en el Viaducto de Ruta 4 y los pasos bajo nivel en las calles Diehl, de Longchamps, y Presidente Perón, de Rafael Calzada. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani remarcó que “estas mejoras son posibles gracias al apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación”, además del trabajo articulado con el partido de Presidente Perón en lo que respecta a la obra de Capitán Olivera .

