Detuvieron a la pareja de la joven hallada en un pozo ciego de su casa

La pareja y padre del hijo de la joven que fue hallada el pasado sábado asesinada dentro del pozo ciego de su vivienda de la localidad de Batán, a 17 kilómetros de Mar del Plata, fue detenida mientras caminaba por la ciudad balnearia de Miramar, informaron fuentes policiales. La detención del acusado, identificado como Leandro Sebastián Cechetto (46) fue realizada mientras caminaba en la zona de la costanera de la mencionada localidad por dos agentes del Cuerpo de Caballería de la policía bonaerense destinados al Operativo Sol. El hombre tenía una orden de arresto por el femicidio de su pareja y madre de su hijo, Valeria Luján González (28), cuyo cadáver fue encontrado por su padre en el pozo ciego detrás de su casa, ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo y su pareja. El acusado quedó a disposición de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Mar del Plata, quien lo indagará por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua.

