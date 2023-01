“Hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces”

El Presidente anunció la extensión de la AUH para niños y adolescentes sin cuidados parentales, beneficio que se hará extensivo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y aseguró que siguiendo el ejemplo de Eva Perón, su gobierno trabaja para hacer un país “donde los niños y las niñas sean tratados como sujetos de derecho” El presidente Alberto Fernández pidió este jueves perseguir la “utopía de la igualdad social”, sostuvo que hoy Argentina es un país “en el que los únicos privilegiados son los jueces” y afirmó que, siguiendo el ejemplo de Eva Perón, su gobierno trabaja para hacer un país “donde los niños y las niñas sean tratados como sujetos de derecho” Junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y a la titular de Anses, Fernanda Raverta, el jefe de Estado anunció la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y niñas sin cuidados parentales y la recuperación edilicia del Instituto Saturnino Unzué de Mar del Plata.

