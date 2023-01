Municipio y Provincia construyen el edificio para el Centro de Educación Física N° 56 de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown, junto con la Provincia de Buenos Aires, avanzan con la histórica construcción del edificio para el Centro de Educación Física N° 56 de Don Orione. El nuevo edificio de 2200 metros cuadrados está ubicado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, y cuenta con dos plantas, un moderno gimnasio, vestuarios, módulos sanitarios, dependencias administrativas y tres canchas multifunción para la realización de diversas actividades deportivas, entre otros servicios. Las obras se encuentran actualmente en un estado de avance de un 50 por ciento y avanzan a todo ritmo. La institución educativa fue creada en 1987 en Don Orione, con el objetivo de tener un Centro de Educación Física propio. En este sentido, se tramitó desde entonces la construcción del edificio pero por distintos motivos esa realidad fue postergada hasta hoy, cuando gracias al trabajo mancomunado entre la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown se está concretando. Actualmente cuenta con una matrícula activa de más de 2 mil estudiantes y las actividades se desarrollan principalmente en la Escuela Primaria N° 66 de Don Orione, entre otros espacios, según la actividad deportiva. “Estamos muy contentos porque avanzar con la construcción de este edificio significa cumplir con un reclamo histórico de toda la comunidad educativa, que desde hace más de 30 años viene luchando para lograrlo”, sostuvo Mariano Cascallares. Cabe mencionar que el CEF Nº56, junto con el N° 191 de Glew, son los únicos centros libres y gratuitos con estas características del distrito donde los vecinos y vecinas a partir de los 3 años de edad y sin formación previa pueden acercarse a aprender una amplia variedad de deportes como fútbol, natación, gimnasia deportiva o atletismo. En total son 184 los centros de estas características en la Provincia de Buenos Aires ofreciendo propuestas educativas de prácticas ludomotrices, acuáticas, gimnásticas, expresivas y deportivas, en relación con el ambiente natural. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, remarcó que con este nuevo edificio se brindarán “más y mejores servicios para la comunidad en una materia tan importante como es la actividad y la educación física, que mejora nuestra calidad de vida y potencia la sociabilidad e inclusión”.

Both comments and pings are currently closed.