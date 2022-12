Cascallares y Fabiani entregaron reconocimientos a trabajadores municipales

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares entregaron decretos por ascensos y por cambios de agrupamiento ocupacional a empleados del Municipio de Almirante Brown. La entrega de las disposiciones administrativas se llevó a cabo en el Palacio Municipal de la ciudad de Adrogué y contó con la presencia del secretario general del Municipio, Alan Grin, el director general de R.R.H.H., Martín Campiotti, y la directora de Personal de la Comuna, Silvia Ventura. De esta manera el Municipio oficializó los ascensos por calificación y los cambios de agrupamiento ocupacional a un total de 33 trabajadores y trabajadoras municipales. En la ocasión, Cascallares felicitó a cada uno de los empleados presentes y además manifestó que “es una alegría poder notificar todas estas designaciones y reafirmar el compromiso del Municipio de continuar trabajando en pos del crecimiento de todos nuestros empleados”. En la oportunidad se procedió al ascenso por calificación, en las respectivas clases de sus grupos ocupacionales, de los trabajadores y trabajadoras evaluados por el periodo 2020-2021, quienes han obtenido un promedio del 70% en la calificación establecida en la ley 14.656 del Convenio Colectivo de Trabajo. Y se realizó también el cambio de agrupamiento de los trabajadores municipales que poseen título habilitante y/o se encuentran desempeñando funciones que no son acordes al grupo ocupacional en el que actualmente se encuentran designados.

