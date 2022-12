ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y prestaciones este viernes 16 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de diciembre para los titulares de haberes y prestaciones que cobran a través del organismo. Así como también, el organismo confirmó que desde el 1 de diciembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones cobrarán con el aumento del 15,62% establecido por la Ley de Movilidad. A su vez, los jubilados y pensionados recibirán su haber junto al medio aguinaldo. Jubilados ANSES: ¿Cuándo cobro en diciembre? Jubilados que no cobren más de $50.124,60 DNI terminados en 4: viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 20 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 23 de diciembre Jubilados que cobren más de $ 50.124,60 DNI terminados en 0 y 1: 19 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 20 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre. Asignación Universal por Hijo: calendario de pagos de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6: 20 de diciembre

DNI terminados en 7: 21 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

