Los medios del mundo destacan a nuestra Selección Argentina finalista en el Mundial de Qatar 2022

El equipo de Lionel Scaloni se impuso con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi. “Su sueño toma forma”, tituló L’Equipe en Francia. La Selección Argentina se clasificó a la final del Mundial de Qatar 2022, al vencer hoy a Croacia por 3 a 0 en el estadio Lusail con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi de penal. El triunfo nacional fue hecho eco en los medios deportivos del mundo. “Su sueño toma forma”, tituló L’EQUIPE de Francia que destacó la forma en la que Argentina llevó el partido: “Gracias a la eficiencia de Lionel Messi y Julián Álvarez, Argentina ganó fácilmente su semifinal de la Copa del Mundo contra Croacia el martes (3-0) y llegó a la final por sexta vez en su historia”. Así también se hizo eco Italia, donde La Gazzetta dello Sport escribió “Fiesta Argentina: ¡3 a 0 contra Croacia y a la final! Messi y Alvarez son un espectaculo”. Sobre el encuentro, el medio remarcó que los primeros veinte minutos fueron “a paso lento y sin emoción” y después la Selección “se hizo con el control del encuentro, encontrando la profundidad en donde colocar a sus delanteros”. Nuestros vecinos de Brasil también pusieron en portada la victoria argentina. Lance de Brasil tituló “con show de Messi, Argentina supera a Croacia y está en la final del Mundial” y destacó: “En el primer tiempo nuestros ‘hermanos’ no tuvieron dificultades y se fueron al descanso con dos goles de ventaja. En el segundo, los europeos se abrieron con los cambios, y Argentina aprovechó para hacer el tercero y matar el partido”. El medio español Marca decidió relatar un momento especial del encuentro, donde se temía que Messi estuviera lesionado. “De repente Messi se echó la mano a la parte de atrás de la pierna izquierda. Cuentan que en ese mismo instante se produjo un temblor a miles de kilómetros de Qatar, con epicentro en Rosario, y que en cuestión de segundos decenas de miles de argentinos mostraron su disposición a prestar una extremidad inferior al 10 de su selección”, relata la portal. Finalmente, The Athletic desde el Reino Unido analizó que “Álvarez fue una estrella, Messi asistió y adiós a Modric”. “Julián Álvarez y Lionel Messi se destacaron para la Argentina y barrieron con Croacia para sellar un lugar en la final de la Copa del Mundo”.

Both comments and pings are currently closed.