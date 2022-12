Nueva edición de la Expo Esteban Echeverría en Campo Amat

El viernes 9 y el sábado 10 de diciembre, de 14 a 23 horas, se llevará adelante una nueva edición de Expo Esteban Echeverría en Campo Amat (Alvear y Manuel Belgrano, Monte Grande). El evento gratuito y al aire libre contará con 300 stands de emprendedoras y emprendedores locales, un circuito gastronómico y espectáculos para toda la familia. Durante ambas jornadas, las vecinas y los vecinos podrán recorrer los puestos con emprendimientos de diseño, decoración, jardinería y vivero, textiles, panificados y repostería, entre otros rubros. Además, las familias tendrán la posibilidad de disfrutar de la oferta de los puestos gastronómicos y los food trucks de quienes participan en Paseo Dorrego. Expo Esteban Echeverría es una propuesta del gobierno municipal destinada a dar a conocer la producción de los emprendimientos locales, fortalecer el comercio y ofrecer un espacio de difusión para las y los artistas del distrito.

