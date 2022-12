Más de 4500 estudiantes de Brown participaron del triatlon 2022 en el Polideportivo Municipal

Más de 4500 alumnas y alumnos de escuelas primarias de Almirante Brown participaron de la edición 2022 del Triatlón organizado por el Municipio, a través del Instituto Municipal del Deporte, en articulación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Una vez más, la propuesta tuvo como escenario el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, y reunió a estudiantes de 84 escuelas (públicas y privadas) de las diversas localidades de nuestro distrito. Las y los alumnos de sexto grado compitieron en las disciplinas lanzamiento de pelotita, velocidad y salto en largo. Y la competencia se llevó adelante durante dos jornadas. Desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, indicaron que el objetivo del Municipio es promover el desarrollo de este tipo de actividades ya que el deporte es la herramienta que permite la socialización de todos los jóvenes. Al respecto, Mariano Cascallares subrayó el orgullo de poder impulsar estas iniciativas que fomentan el deporte en las chicas y chicos de Almirante Brown y la inclusión en comunidad. Acompañaron a los estudiantes y participaron del cierre de la competencia y de la entrega de reconocimientos a los deportistas, el presidente del Instituto del Deporte municipal, Jonathan Frisa, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el Director Gral. de Deportes, Juan Crupi; la inspectora de Educación Física, Nora Muñoz, y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión.

