Con la presencia de Papá Noel, llega la Expo Pesebres y Adornos Navideños a la biblioteca Esteban Adrogué

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 5 de diciembre la Expo Pesebres y Adornos Navideños en la Biblioteca Esteban Adrogué, con entrada libre y gratuita, que este año contará con la presencia de Papá Noel. La muestra se llevará adelante a las 16 horas en el edificio ubicado en La Rosa N°974 y estará a cargo de Graciela Resio (Casa Aldea) y la vecina Gema Brizuela, quien cuenta en su haber con una colección de más de 30 pesebres de distintas partes del mundo. Además, habrá espacio para narraciones y puestos de artesanos con adornos navideños, contando con la participación de Artesanías Juley (macramé), Cocreart, Olarte Design, y Ale artesanías, entre otros. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen a disfrutar de esta muestra tan interesante, pensada para toda la familia en vísperas de unas nuevas fiestas”, subrayó Mariano Cascallares. Este año, además, los niños y niñas podrán sacarse fotos con Papá Noel, y también armar y dejar sus cartitas.

Both comments and pings are currently closed.