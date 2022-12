Derechos de las personas con discapacidad: Una multitud participó de la “Carrera x Todos”

En el marco del VII Festival por el Día Internacional de Los Derechos de las Personas con Discapacidad, cientos de vecinos de todas las edades participaron este domingo por la mañana de la sexta edición de la “Carrera X Tod@s” en una prueba atlética solidaria que se desarrolló por las calles de Adrogué finalizando en la Plaza Brown. Esta actividad permitió recolectar alimentos perecederos donados por l@s participantes en la carrera y que ahora serán distribuidos en las instituciones barriales de nuestro distrito. El tradicional evento deportivo contó con dos modalidades con distintas exigencias: una correcaminata de 2 kilómetros y una carrera más exigente de 7 kilómetros. Allí pudo verse a numerosos atletas, pero también a familias y grupos de amigos participar dándole color y ritmo a la prueba atlética. Mariano Cascallares destacó la participación de una gran cantidad de vecinas y vecinos alentándolos a llegar a la meta por más inclusión y más solidaridad, al tiempo que Juan Fabiani supervisó todo el operativo que montaron las diferentes áreas del Municipio de Almirante Brown. “Nos alegra muchísimo que este IIV Festival por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad sea todo un éxito. Generamos este espacio en la Plaza Brown para mostrar todas las expresiones de los talleres protegidos, las escuelas especiales, las instituciones y nuestros vecinos con discapacidad, y sumamos inclusión y solidaridad con la Carrera X Todos”, indicó Mariano Cascallares. Mientras tanto, ayer sábado antes del partido de la Selección Nacional en la Plaza Brown también se entregaron reconocimientos a las y los participantes en los Torneos Bonaerenses de Deporte Adaptado y Cultura Inclusiva, como también de los programas de la Secretaría de Producción y Empleo. Esta tarde de domingo desde las 16,30 horas se realizará desde el Honorable Concejo Deliberante hasta el Palacios Municipal la tradicional Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el cierre del Festival se dará este domingo a partir de las 18 horas con la presentación de bandas de música y números artísticos en la Plaza Brown, destacándose la banda “La Franela”. Todo acompañado por los tradicionales Foods Trucks en los alrededores del tradicional espacio público browniano.

