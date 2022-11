Para el partido Argentina- Polonia, el punto de aliento se muda a la plaza Belgrano de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown informó que transmitirá en vivo por pantalla gigante en la localidad de Burzaco el partido que Argentina y Polonia disputarán este miércoles 30 de noviembre por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El punto de encuentro para apoyar al Seleccionado Argentino de fútbol será desde las 14 horas en la Plaza Belgrano de Burzaco, situada en las calles 25 de Mayo y Esteban de Burzaco, a metros del primer Monumento a la Bandera Nacional. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen en familia o con amigos a ver y alentar a la Selección Argentina en este partido tan importante”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “además de la pantalla gigante habrá actividades y entretenimiento para las y los presentes. Cascallares destacó el éxito de la propuesta llevada a cabo en José Mármol donde una verdadera multitud siguió en pantalla gigante las alternativas del partido Argentina- México que terminó con el triunfo del Seleccionado Nacional por dos tantos a cero. Y adelantó que “vamos a continuar rotando el Punto de Aliento por las diferentes plazas de nuestro distrito a medida que se vayan sucediendo los partidos para que tod@s tengan la oportunidad de vivir esta experiencia”:

Both comments and pings are currently closed.