Fortalecen las políticas publicas destinadas a la niñez y la adolescencia en Brown

Mariano Cascallares encabezó junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, la apertura del 5to Congreso del Consejo Local de Niñez y Adolescencia local. La actividad se llevó adelante en Casa de la Cultura y contó también con la participación del subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Mariano Luongo; el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y la presidenta del Consejo de la Niñez, Anahí Vázquez. Esta actividad fue el broche de oro de cuatro jornadas de diálogo organizadas entre junio y agosto en los que se debatieron distintos ejes temáticos para fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado y protección de la niñez, con representantes de equipos directivos, docentes, cooperadoras escolares, auxiliares de escuela, referentes comunitarios y de organizaciones barriales. “La verdad, estamos muy contentos con esta jornada tan importante y con el apoyo constante de Gabriel (Lerner) y Mariano (Luongo), con quienes tenemos un trabajo permanente en materia de niñez y familia”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, subrayó que “la felicidad de nuestros niños y niñas es el objetivo primordial”, al tiempo que agradeció el “enorme trabajo de todo el sistema educativo, de organizaciones intermedias y de todas las personas que cada día hacen su aporte con pasión y vocación para que esto suceda”. Fabiani, en tanto, indicó que “no podemos dejar que nuestros niños la pasen mal ni debemos resignarnos a eso”. “Es nuestra obligación que estén lo mejor posible porque son quienes conducirán este mundo”, añadió. Finalmente, Gabriel Lerner subrayó que “venimos seguido a Almirante Brown porque hay un trabajo conjunto muy grande”. “El diálogo que permite este consenso es trascendental porque entendemos que sin construcción ciudadana y la vinculación con el Estado no sería posible avanzar en políticas públicas contundentes”, enfatizó. Luego del acto de apertura se llevaron adelante diferentes conferencias y jornadas de debate por parte de profesionales y especialistas en la temática, quienes brindaron sus conocimientos y aportes para fortalecer y generar políticas públicas vinculadas al cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada dijeron presente también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el presente el subsecretario de Relaciones Judiciales local, Leonardo Olivera; la inspectora jefe de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades, además de directivos, docentes y estudiantes.

