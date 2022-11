Lanzaron en Almirante Brown una iniciativa para darle impulso a las escuelas agrarias

Con autoridades nacionales y provinciales, el Municipio de Almirante Brown fue sede de la presentación del programa “El caballo en la Escuela”, un taller para fortalecer la actividad equina en las escuelas agrarias de la región. La actividad se llevó adelante en la Escuela de Educación Agraria de Ministro Rivadavia, ubicada en Adolfo Romero N°3800, donde Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron junto a 120 estudiantes. El evento incluyó talleres de herraje y doma. Dijeron presente el director de Producción Ganadera de la Nación, Patricio Digillio; la coordinadora de Equinos, Mariana Sánchez, y la coordinadora de Vinculación Académica, María de los Ángeles Córdoba. También el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología, Gerardo Marchesin; el director provincial de ETP, Ricardo De Gisi, y el director provincial de Educación Agraria, Gerardo Berchi. Dicho programa fue presentado en Almirante Brown pero será extensivo a distintas escuelas agrarias de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, participaron directivos y docentes de la Escuela de Educación Agraria de San Vicente; del Centro de Educación Agropecuaria de San Vicente, del Centro de Educación Agropecuaria de Berisso, y el Centro Educativo para la Producción Total de Brandsen. “Pensamos la educación ligada al mundo del trabajo y por eso duplicamos las escuelas técnicas en Almirante Brown. Hoy tenemos seis con esta querida Escuela Agraria, que cuenta con más de 460 estudiantes, y ya estamos proyectando una séptima para el año próximo”, sostuvo Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que Almirante Brown “es uno de los municipios con mayor actividad agropecuaria de la región”, al tiempo que destacó: “tenemos alrededor de 14 centros tradicionalistas y siempre trabajamos coordinadamente para potenciar nuestra zona rural”. Dijeron presente también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el inspector jefe Regional, Leonardo Lafflito, y la inspectora distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.