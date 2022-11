Quilmes: Golpean a pareja de jubilados durante cuatro horas para robarles

Una pareja de jubilados fue víctima de tres delincuentes que ingresaron a su vivienda de las avenidas Mosconi y Carlos Pellegrini alrededor de las 7 de mañana de este lunes 14 de noviembre. Tras ser golpeados y maniatados durante cuatro horas, los delincuentes se llevaron distintos elementos de valor. El dato llamativo es que esta misma pareja ya había sufrido el mismo ataque el pasado 14 de febrero. Ambos fueron atendidos por el SAME y luego trasladados a la clinica Ceni, ubicada en la intersección de las calles Islas Malvinas y Andrés Baranda.

