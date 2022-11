Llega a Longchamps una nueva edición del programa “El Estado en tu Barrio”

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este jueves 10 de noviembre una nueva edición del programa “El Estado en tu barrio” en la localidad de Longchamps, ofreciendo una amplia variedad de servicios a la comunidad. La actividad se llevará adelante de 11 a 16 horas en Bolívar, entre Castillo y Canalejas, en el marco de un trabajo articulado con el Gobierno Nacional y su par Provincial. En este sentido, los vecinos y vecinas podrán realizar distintos servicios como por ejemplo la aplicación de vacunas de calendario, antirrábica y contra Covid-19, además de contar con un stand del programa “Mercado Brown Ahorra” ofreciendo alimentos a precios populares. También se entregarán y repondrán tarjetas SUBE, se brindará asesoramiento sobre la inscripción a las carreras de la Universidad Nacional Guillermo Brown, shows para niños a cargo del Instituto de las Culturas y un espacio para el programa Eco Inclusión. Además, se realizará asesoramiento sobre escrituras, a cargo de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat; sobre acompañamiento social, de la mano de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, y también sobre cómo mantener los subsidios de luz y gas a cargo del área de Defensa al Consumidor. Por último, tendrá lugar también un stand de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana donde se hablará del programa Alerta Brown y se brindará información para la instalación de la aplicación; y otro de la Agencia de Empleo, perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, entre muchos servicios más. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y los vecinos de Longchamps y las localidades vecinas a acercarse a los puestos para realizar sus trámites o aprovechar los servicios que allí se ofrecen, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani destacó “la articulación del Municipio con la Nación y la Provincia para generar este tipo de programas en favor de nuestra gente”.

