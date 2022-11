Brown: Cinco policías detenidos por entraderas

Cinco policías de San Francisco Solano, Almirante Browns fueron detenidos en una investigación por entraderas y secuestro de vehículos con pedidos de captura. Durante las tareas investigativas sobre un domicilio de la calle Juan Brahns 5048, se constató que en el lugar había un móvil policial Toyota Hilux RO 20120, sin ocupantes, es por ello que tras una breve vigilancia en la vía pública observan que de allí salen dos hombres uniformados y tres vestidos de civil, todos ellos personal de la Comisaria Décima de Almirante Brown. Uno de ellos dijo ser propietario de la vivienda en cuestión. Al consultarle sobre los tres vehículos que se encontraban en el garaje de la vivienda no pudo dar una explicación de los mismos. Además, ante la pregunta sobre los vehículos encontrados, tampoco pudo dar respuesta: VW Gol patente FBI-514 que posee pedido de captura desde octubre de 2022 en La Matanza, y el rodado VW Up color Rojo patente AA741KO, que tenían el motor y chasis adulterados. El fiscal Jorge Greco, de la UFI N° 8, dispuso que se labren actuaciones caratuladas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, para tres de los efectivos, mientras que para los dos restantes se labrarán actuaciones caratuladas como “encubrimiento e infracción del artículo 289 del Código Penal”, disponiendo la detención y traslado de los mismo a sede judicial. Todos los detenidos se encuentran alojados en la Comisaría 5ta de Rafael Calzada a cargo de la fiscalía N°8 a la espera de ver las resoluciones futuras sobre el caso.

Both comments and pings are currently closed.