Hay paro de trenes este martes

Los servicios ferroviarios quedarán paralizados desde esta medianoche por una huelga de 24 horas de los conductores de trenes de La Fraternidad liderados por Omar Maturano, que desoyó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno en el conflicto por el pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados y la eliminación del Impuesto a las Ganancias planteado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt). En cambio, el transporte de pasajeros en colectivos funcionará normalmente debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que conduce Roberto Fernández, informó que “momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza anunciada para mañana martes 8”.

