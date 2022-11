Se viene la «Feria del libro Avellaneda»

Este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo la Feria del Libro en el partido de Avellaneda, el evento municipal que reúne a librerías, bibliotecas populares, escritores locales y disertantes de relevancia nacional. La entrada es libre y gratuita. La edición 2022 se realizará en el Parque Municipal La Estación, ubicado en Güemes 700, los días 4, 5 y 6 de noviembre. Los horarios son: viernes 4 de noviembre de 10 a 20, sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 12 a 21. Desde el municipio anticiparon que la feria tendrá 2 grandes ejes. Por un lado, habrá 70 stands para la venta de libros, ocupados por editoriales, distribuidoras, y librerías de reconocida trayectoria, al mismo tiempo, los stands están divididos en 5 sectores: • Sector rojo: Sociales, Ensayo, Filosofía.

• Sector azul: Poesía, Narrativa contemporánea, Ciencia ficción.

• Sector amarillo: Infantiles.

• Sector naranja: Librerías locales.

• Sector verde: Institucionales. Por otro lado, habrá 4 espacios para desarrollar actividades escénicas y de formación en los escenarios: Escenario Principal “Néstor Perlongher”, Auditorio “Alejandra Pizarnik”, Aula Taller “Marcelo Benitez” y el Living de lectura “Gioconda De Zabatta”. VIERNES Escenario principal • A las 10.30 y a las 14.30: 24 TONELADAS

Una obra de teatro adaptada al público infanto-juvenil acerca de la quema de libros de Sarandi que se dio durante la ultima dictadura. Refleja la resistencia de los vecinxs a la censura y la represión. • A las 17.00: Comunicar en contexto de discursos de odio, concentración mediática y algoritmos digitales. Una charla con la periodista Cinthya Garcia para pensar cómo cobijar la palabra frente al asedio de la mentira y el odio. • A las 19.00: El Odio como instrumento de campañas electorales.

Charla del periodista Gustavo Gato Sylvestre donde analiza la construcción de discursos políticos a partir de las investigaciones periodísticas presentadas en sus libros “Intrigas, Alianzas y Traiciones” y “Macrismo Explícito”. Auditorio • A las 10.30: Malvinas 40 años

Charla con combatientes para reflexionar y aprender sobre la causa Malvinas en nuestra cultura. Participan: Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda y Agrupación Veteranos de Guerra “2 de Abril” Avellaneda. • A las 12.00: Presentación de libro: Escritos con fundamentos (Acercándonos Ediciones)

Pequeños ensayos e intervenciones del economista Alberto Fortunato que rescatan aniversarios de acontecimientos vinculados a las luchas y utopías revolucionarias socialistas en los siglos XIX y XX como lo son La Comuna de París de 1871, el 1° de Mayo de 1890, aborda el análisis de los sucesos en Buenos Aires del 19 y 20 de Diciembre de 2001 y la aparición de nuevas formas “no capitalistas” de trabajo en Argentina y acontecimientos de la política de Avellaneda. En resumen, un abigarrado conjunto de sucesos y personajes que se plasman en los escritos de Fortunato como mensaje para las nuevas generaciones -. Acompaña Fernando Roperto. • A las 14.00: Presentación del libro: El lugar en el que nacen los ríos (Editorial Lenguamadre)

Libro de poesía de Pedro Patzer. Es una reivindicación al origen, a la fuente, al lugar en el que la libertad interior le gana a la sociedad de consumo; al momento en el que un hombre o una mujer, caen en cuenta que aquello que decía Martin Luther King, es ley de vida: “Aunque supiera que mañana el mundo se habría de desintegrar, igual plantaría mi manzano”. Lo acompaña el trovador Carlos Loza. • A las 15.30: La experiencia de la escritura o la escritura de la experiencia

El escritor y editor paranaense Ricardo Romero será entrevistado por la escritora avellanedense Ana Romasco acerca de lo que es ser un escritor en la argentina de hoy, haber venido de una ciudad del interior y haberse abierto camino en la gran ciudad y de ahí al mundo entero. • A las 17.00: Presentacion del libro: El equipo de los sueños (Grijalbo) del escritor Sergio Olguin (Premio Tusquets de Novela 2009)

Un cuento de hadas del conurbano, donde unos chicos quieren recuperar de unos maleantes de Villa Fiorito la primera pelota de cuero con la que jugó Diego Armando Maradona, lo hace junto al escritor avellandense Daniel Lombardo. • A las 18.30: Entrevista: “La trastienda de mi escritura”

La cuentista, novelista y ensayista Liliana Heker (Ganadora de la Mención Única del Concurso de Literatura Hispanoamericana 1996) Dialogará con la escritora Pilarense, María Colaneri, a cerca de la trastienda de su propia escritura y de la nueva novela que ya tiene entre manos. Living • A las 12.00: Presentacion de libro: Dancing with de Devil (Editorial ALMAR) de Blair Nugues

Es 1967 y Harry Cobain está harto de ser aquel chiquillo religioso al cual todos molestan. Cansado de un Dios fingiendo oídos sordos, decide tomar sus propias riendas a escondidas.

¿Qué tan mal le iría si recurriese al mismísimo Diablo? ¿Qué tan rápido sería oído?. Presenta: Hernan Lija socio Editorial ALMAR y editor del libro. • A las 14.00: ¿Por qué nos emociona la literatura?

Es un ciclo de tres encuentros donde el escritor avellandense Pablo Ramos nos lee y analiza performáticamente un cuento cada vez; desnudando los recursos y hallazgo y milagros que logran los grandes escritores a la hora de narrarnos una historia. Es un encuentro para todo público.

Análisis del cuento “GORDO” de Raymond Carv • A las 16.00: Presentacion de libro: Avellaneda profana (Ampersand) de Luis Gusmán

Es un libro, tributo al lugar donde nació y sobre todo al lugar de sus afectos. Relatos cortos, con mucho sentimiento y pasión de una Avellaneda que ya no está, pero vive en todos nuestros corazones. Como escritor no olvidó nunca su lugar, porque siempre está volviendo. Acompaña el escritor Mariano Abrevaya Dios. • A las 18.00: El odio también se construye

Una charla con la Ilustradora, escritora y comunicadora feminista Ro Ferrer para hablar de Violencia Simbolica como mecanismo de normalizacion de violencias y desigualdades estructurales. Aula Taller • A las 10 y a las 11: Taller interactivo sobre ciencia, tecnologia y robotica en plataforma virtual

Dictado por: el Laboratorio de Tecnologías Creativas de la Cooperativa de Trabajo Cambá.Taller de interacción con diferentes componentes electrónicos (motores, led ́s, sensores, etc) y el hardware libre Arduino. Se incentiva la exploración y el uso de la tecnología para despertar la curiosidad en programación, electrónica y robótica vinculándola con el arte. Usan herramientas de hardware y software libre para tocar, construir, re-construir y aprender haciendo. • A las 14.00: Presentacion del libro: Cuento Consentidos (Editorial Autores de Argentina) de Dalila Kitay

Recopilación de relatos que reflejan la visión del mundo de una adolescente de estos tiempos. La escritora de 17 años, ha sido reconocida con diversos premios internacionales. La acompaña Maricel Orlando, docente escolar. • A las 15.00: Taller de armado de títeres para proyecto editorial con materiales que incentivan los sentidos (bolsas, telas, papel, hilo)

Dirigido a niñxs. Dictado por la Editorial Resiliencia Material Didactico. • A las 16.00: De poetas y de Locos, una presentacion colectiva de libros de escritores avellanedenses.

-“El hombre que curaba con besos” y “La casa de papel” autora: Ximena Soto

-“Más allá del suspenso” y “Jake y Mate” autor: Eddy Ruve Victorio

-“De relatos y poesías breves” autora: Nelly Perrota

-“Con pluma de poeta” autora: Liliana Garcia Monjardin

Coordinadora: Liliana Garcia Monjardín de la Unión de Entidades Literarias de Avellaneda (UDELA) • A las 17.00: Presentación de la colección de libros: “Las juventudes argentinas hoy, tendencias, perspectivas, debates” (Ediciones del Aula Taller y Grupo Editor Universitario)

Director: Pablo Vommaro. Construcción de una cartografía para la comprensión de las realidades juveniles involucradas en las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales, tanto en la Argentina como en América Latina, con perspectiva generacional. Desde su creación en 2015 la colección ha ido creciendo, desplegando nuevas temáticas, expandiendo su capilaridad geográfica e incorporando nuevos autores. • A las 18.00: Conversatorio: Literatura y Gestion Cultural : El desafío de publicar y difundir en la industria cultural literaria.

A cargo de: Hugo Caruso, ex secretario de Cultura y promoción de las artes de Avellaneda y Patricia Clavijo gestora cultural coordinadora de los talleres literarios municipales, de la Biblioteca Azucena Villaflor del H. Concejo deliberante. Presenta: Fernanda Trunzo, presidenta de Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda (REIA), Modera: Raul Tosso, director de cine, ex-rector de Instituto Municipal de Arte Cinematográfico • A las 19.00: Presentacion de libro: Choripan Social (Sello editorial Milena Pergamino)

Sebastian Pandolfelli, presenta una fábula político social que retrata una o varias argentinas que conviven bajo el paraguas del movimiento político más curioso de América Latina. SÁBADO Escenario Principal • A las 15.00: Presentación del libro: Las primeras (Grupo Planeta) de Gisela Marziotta

Este libro reúne historias de mujeres que se propusieron conquistar vidas que no les estaban destinadas. Las mujeres de este libro se animaron a recorrer caminos sin contar con antecedentes ni red; se animaron a transitar senderos plagados de prejuicios, de comentarios desalentadores y hasta de malos augurios. • A las 17.00: Redes y Poder, Cómo enfrentar noticias falsas y discursos de odio

Estrategias de comunicación contrahegemónica. Una charla de Javier, El Profe Romero. • A las 19.00: Un @ ya pronto serás: la política y las redes

Una charla de Pedro Rosemblat para desmontar el algoritmo y sus secretos. Una conversación colectiva en torno a una pregunta: ¿hay un peronismo de plataformas? Auditorio • A las 14.30: Presentación del libro: La Maldad del Mundo (Policarpo Ediciones), una obra teatral de Alfredo Staffolani

La obra cruzó motivos de la película Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini con una historia familiar del autor que sucedía en simultáneo a su aparición en 1962. Acompañan Mariela Staffolani (hermana de Alfredo e investigadora), Enriqueta Nacif (editora, y responsable de Policarpo Ediciones) y Nicolás Balcone (actor de la obra). • A las 16.00: Presentacion de libro: Socios eternos (Grupo Editorial Sur) de Julian Scher.

La historia de socios desaparecidos de Racing que sufrieron las brutales consecuencias del Terrorismo de Estado, son dignificados en un acontecimiento ejemplar: ser nombrados Socios Eternos de una pasión popular de la que fueron significativa parte. Grupo Editorial Sur. • A las 17.30: Presentacion de libro: Lo oscuro que hay en mi (Alfaguara) de Horacio Convertini

En esta novela, Horacio Convertini consigue sumergirnos no solo en la aventura desenfrenada y peligrosa que encara Luis al enfrentar el enigma que ha sido su propio padre, sino también nos lleva a desentrañar los secretos que todos escondemos a nuestros seres más amados y aun a nosotros mismos. Introduce: Pablo Ramos. Living • A las 14.00: ¿Por qué nos emociona la literatura?

Es un ciclo de tres encuentros donde el escritor avellandense Pablo Ramos nos lee y analiza performáticamente un cuento cada vez; desnudando los recursos y hallazgo y milagros que logran los grandes escritores a la hora de narrarnos una historia. Es un encuentro para todo público.

Análisis del cuento “Matar a un niño” de Stig Dagerman • A las 16.00: “Paranormal Futbol Club” Una charla de Guillermo Barrantes y Matías Oniria

Todos saben que Avellaneda es la Capital Nacional del Fútbol… lo que no todos saben es que el fútbol está repleto de historias extrañas… historias que se susurran en los vestuarios y que ponen a prueba a los más valientes e incrédulos. • A las 18.00: Charla con el escritor Marcelo Koenig sobre su libro Democracia plebeya (Cooperativa Editorial Azucena)

Una reflexión basada en la experiencia histórica, y un estudio acerca de la esencia misma de la democracia, de las características de este sistema en un país como el nuestro y de la medida en que la democracia es capaz -o tiene la capacidad- de representar y de ser un canal efectivo para la realización de las necesidades y las aspiraciones de un pueblo. Presenta la Cooperativa Editorial Azucena. Aula Taller • A las 14.00: Charla sobre Leyendas Conurbanas

¿Sabías que Avellaneda es un epicentro de actividad paranormal? Vení a conocer el lado B de nuestra ciudad y descubrí los monstruos locales que la rodean. Dinosaurios en la Saladita, naves espaciales estrelladas en el Parque Domínico y mucho más… ¿Te animás? Coordina: Matías Oniria • A las 15.00: Taller de Cuentos y Canciones

Los y las invitamos a cantar y jugar con libros de la colección Serenata de Papel, dejando salir melodías en cada página, al ritmo de las canciones de Vuelta Canela, Agua de Sol, Pequeño Pez y Valor Vereda. Dirigido a niños y niñas (1 a 5 años) coordinado por Sofía Paniagua (Escuela de Música Popular de Avellaneda y Editorial PUPEK). • A las 16.00: Presentacion de libros: “Entre el horror y el amor” de Darcy Mel y “Drones” de Hector Gurvit

A cargo de Natacha Mell, Marcelo Saraceno y Graciela Vodicka. Integrantes de SADE surbonaerense – Delegación Avellaneda (UDELA). • A las 17.00: Presentación de los libros Autorretratos (Acercándonos Ediciones), de Marcelo Saraceno, y Ciudad de una lengua (Ediciones en Danza), de Magdalena Biota

Poesía, video poemas y música en vivo.

Artistas invitados: Matías Medina Silva, Andrés Amado, Martín Medina y Nazareth Zurita. • A las 18.00: Charla – Taller El proceso creativo

A cargo: Anahi Meregalli coordinadora del taller “El oficio de escribir y Daniel Lombardo, coordinador del “Taller de palabras ambulantes”. integrantes de UDELA. • A las 19.00: Presentacion del libro: “Orgullo” de la autora Mabel Bellucci

Presenta la biografía de Carlos Jáuregui, la historia del movimiento LGTB a través de la lucha de uno de sus pioneros en el marco del mes del orgullo. Acompaña Mario Ibarren. Editorial: Final Abierto. DOMINGO Escenario principal • A las 15.00: La ciencia de las (buenas) ideas

Charla con el científico Diego Golombek para entender por qué las ideas no vienen de las hadas, de las musas ni de una inspiración súbita y genial sino de esa maraña de neuronas y crianza, circuitos y experiencias. Existe una ciencia de las buenas ideas, esas que resuelven problemas y abren caminos intransitados.

*Esta charla se realiza gracias al Programa de Apoyo a Ferias del Libro. Ministerio de Cultura de la Nación y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las 17.00: Identidad, peronismo y otras cuestiones históricas

Charla del escritor y periodista Hernán Brienza en donde se debatirá respecto de la identidad que supo consolidar, visibilizar y reconocer el peronismo. Sin embargo, la finalidad de la charla no es la de imponer un punto de vista ni un modo de pensar sino que se insta a que los y las oyentes elijan los ejes del diálogo y puedan ofrecer miradas, reflexiones, experiencias e ideas propias.

*Esta charla se realiza gracias al Programa de Apoyo a Ferias del Libro. Ministerio de Cultura de la Nación y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. • A las 19.00: Evento de cierre de la feria: Ronda de lectura

Lecturas con distintas propuestas sobre el tópico de la violencia en la historia de la literatura argentina. Narraciones en las voces de Esther Goris, Mauricio Kartun, Victor Laplace, Juan Leyrado, Antonio Grimau. Auditorio • A las 14.30: Charla con Julio Alejandro Rembado, autor de la primera saga de novelas zombie argentina “Buenos Aires BZ”

Se presenta un adelanto de la adaptación cinematográfica de esta obra que será la primer superproducción zombie nacional, que representará a argentina en el género, tanto a nivel nacional, como internacional. Se mostrará un nuevo tráiler de la película, además que se dará una charla sobre como es pasar un libro de ficción a película, en Argentina. Presenta Editorial Buenos Aires BZ. • A las 16.00: Presentacion del libro: El secreto de Fátima (3Banderas editores)

Del docente, periodista, escritor Fabián Dominguez, sobre la masacre perpetuada por la dictadura en esa localidad pilarense considerada el operativo más publicitado y más oculto a la vez, de la última dictadura militar en Argentina.

Lo acompaña Enrique Arrosagaray, escritor Avellanedense, autor de. Biografía de Azucena Villaflor (1997), Rodolfo Walsh en Cuba (2004), Rodolfo Walsh de dramaturgo a guerrillero (2006) y Josefina Pepa de Noia, una Madre de la primera hora (2011). • A las 17.30: Puentes Literarios

Un encuentro Coordinado por el escritor avellanedense Pablo Ramos entre dos pilares de la cultura bonaerense, el escritor de Derqui Victor Koprisek y la escritora de Avellaneda Patricia Clavijo. Se hablará de lo que es ser un escritor independiente de las grandes editoriales. La manera de llegar al público, de resistir, de hacer cultura conta viento y marea. • A las 19.00: Presentacion del libro “Soplar sobre cenizas” Novela de Nestor Leone

El personaje-narrador reconstruye su vida, ya anciano, ante un interlocutor del que poco se sabe. Una historia de espectros, de fantasmas. Contados por Wilmart, en su habitación, junto a su biblioteca, y con un pasado “que no termina de morir”. Living • A las 14.00: ¿Por qué nos emociona la literatura?

Es un ciclo de tres encuentros donde el escritor avellandense Pablo Ramos nos lee y analiza performáticamente un cuento cada vez; desnudando los recursos y hallazgo y milagros que logran los grandes escritores a la hora de narrarnos una historia. Es un encuentro para todo público.

Análisis del cuento “La madre de Ernesto” de Aberlardo Castillo • A las 16.00: Guiontube: Del guion a youtube: ¿Como escribir para las nuevas plataformas?

¿Tenés un canal de Youtube o te gustaría tenerlo? En esta charla, los guionistas de Magnus Mefisto, Damián Kuc, Criminalista Nocturno y DinosaurVlogs entre otros, te esperan para darte los tips necesarios para que sepas cautivar a tu audiencia.

Por Esteban Dilo y Matías Oniria, escritores y guionistas de Avellaneda. • A las 18.00hs: Martín Kohan (Premio Herralde de Novela 2007), presenta su libro: ¿Hola? Un réquiem para el teléfono (Ediciones Godot)

Un ensayo sobre el teléfono que es hoy (o parece ser) un objeto caído en desuso. Que ha mutado en “celular” y ha dejado de cumplir esa única función de hablar para ser un dispositivo que sirve para muchas otras cosas: sacar fotos, enviar mensajes de audio, filmar, navegar por Internet. Ya nadie llama al otro.

Acompaña el escritor y músico avellanedense Pablo Ramos.

