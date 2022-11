Este fin de semana llega una nueva edición de la “Expo Fería” a la granja educativa municipal

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 10 a 17 horas una nueva edición de la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, un evento con entrada libre y gratuita que contará con una amplia variedad de propuestas gastronómicas, shows en vivo y visitas guiadas. La actividad se llevará adelante en el espacio ubicado en Juan B. Justo N° 1000 e incluirá la presencia de stands pertenecientes a la Feria de Productores Rurales, Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria “Mi Pyme”. “Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a pasar un fin de semana en familia en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia donde encontrarán una amplia variedad de opciones para toda la familia”, sostuvo Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó además que en los distintos stands “se podrán encontrar productos alimenticios de primera calidad y artesanías realizadas por emprendedores y emprendedoras locales de nuestra zona rural con precios accesibles”. Detalles de la Expo Feria La “Expo Feria 2022” es organizada por el Municipio de Almirante Brown a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación profesional, y en los distintos espacios los visitantes encontrarán productos elaborados regionalmente. En la Feria de Productores Rurales, por ejemplo, hay plantas y flores, verduras agroecológicas, quesos y chacinados, artesanías en cerámica, artículos de decoración en caña y madera, dulces, licores y conservas. Asimismo, en la Feria de Mujeres Emprendedoras habrá distintas opciones como artesanías, indumentaria, juguetes para niños y niñas, sahumerios, accesorios, velas aromáticas, textiles y mucho más. La Feria “Mi Pyme”, en tanto, contará con impresiones 3D, objetos en cerámica, plantas y flores, agendas, cincelados, artesanías en alpacas, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, textil, juguetes artesanales y bijouterie. También estará el Circuito de Viveros donde los vecinos y vecinas podrán encontrar plantas y flores, insumos, macetas, sustratos, indumentaria de trabajo, libros sobre botánica y flora en general y exposición de maquinarias para la jardinería. En el patio de comidas, asimismo, habrá una amplia oferta gastronómica con parrillas, carnes ahumadas, comidas sin tacc, food trucks de papas fritas, helado, empanadas y un corredor de pastelería, panificados y dulces. Habrá espacio también para la oficina de Turismo local, donde la comunidad podrá encontrar información sobre distintos puntos turísticos para visitar, un stand informativo y juegos didácticos para conocer el distrito. Por último, las visitas guiadas por el predio se realizarán a las 11, 12, 13, 14, 15 y 16 horas. Además, en el stand de la Granja habrá material educativo y folletería, charlas informativas y entrega de compost a las 12 horas, entrega de kit de semillas de huerta a las 15 y exposición de ejemplares de plantas nativas.

