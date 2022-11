“Locomotora” Castro compartió una clase en Parque de Albertina con los vecinos

Un histórico campeón del boxeo mundial volvió a pisar las tierras lomenses para acercarles a los vecinos su sabiduría y experiencia en el deporte de manos. Impulsado por el Municipio, Jorge “Locomotora” o “Roña” Castro estuvo en el Parque de Albertina, junto a su equipo de preparación. Se trató de una clase abierta, fundamental para aquellos apasionados del boxeo: “Se vieron técnicas y preparación física, a la que asistieron tanto practicantes principiantes, que hace poco se sumergieron en el universo del box, como experimentados”, indicaron desde la Secretaría de Deportes. “Pasamos una tarde increíble aprendiendo del ex campeón, charlando, sacándonos fotos y entrenando”, apreció Federico, uno de los jóvenes vecinos presentes en la jornada. Este boxeador de 55 años y oriundo de Caleta Olivia es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo. Con un golpe muy potente, se alzó con título mundial mediano en 1994 y lo retuvo en tres oportunidades. En mayo, “Roña” Castro había recorrido las instalaciones del Gimnasio para Deportes de Contacto, ubicado en el Parque Municipal Eva Perón, junto a la intendenta de Lomas, Marina Lesci. “Es un orgullo tenerlo con nosotros”, destacó la jefa comunal tras el encuentro. “Estamos siempre comprometidos con que la inclusión deportiva y el alto rendimiento sigan generando oportunidades y cumpliendo sueños”, recalcó Lesci. El flamante Gimnasio para Deportes de Contacto se inauguró en octubre de 2021 y tiene características únicas en la provincia. Ubicado al lado del Microestadio, cuenta con más de 400 metros cuadrados y tribunas de hormigón con capacidad para más de 150 personas. Allí hay Boxeo, Boxeo infantil, Taekwondo, Kickboxing, Kung Fu, Judo y Tai Chi Chuan.

Both comments and pings are currently closed.