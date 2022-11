Nuevas prestaciones para beneficiarios del PAMI de Almirante Brown

Las y los adultos mayores brownianos que son beneficiarios del PAMI contarán con nuevas prestaciones a partir de un convenio firmado hoy entre el organismo nacional y la Clínica Espora de Adrogué, y que les permitirá acceder a nuevos servicios de salud. De ese modo, las y los beneficiarios del PAMI brownianos suman como efector de segundo nivel de atención a la Clínica Espora que se agrega a los demás nosocomios de nuestro distrito que ya convenian con el organismo nacional. La directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, fue la encargada de sellar el acuerdo en dicho establecimiento sanitario del distrito y posteriormente transmitir la noticia a las y los abuelos brownianos en el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos de Adrogué” donde realizó una visita, junto al intendente interino Juan Fabiani. En el lugar se brindó una charla informativa respecto de la ampliación y mejora de los servicios médicos de los afiliados de Almirante Brown, y además se dieron a conocer otras novedades prestacionales. De la jornada, no solo participaron integrantes de la institución anfitriona sino también representantes de más de cincuenta centros de jubilados y pensionados de las diversas localidades del distrito. En la ocasión, Volnovich expresó: “Hoy es un día de mucha alegría porque empiezan a confiar en PAMI” en relación al acuerdo firmado con la clínica Espora que desde el año 1998 no articulaba con la obra social pública. “PAMI es la obra social de ustedes y hay que defenderla, hay un Estado presente en la salud de los jubilados, una administración responsable y transparente de los recursos y nos vamos a comprometer a seguir mejorando todo lo que nos falta”, destacó la funcionaria nacional. Asimismo se refirió a las prestaciones que brinda la obra social como la libertad de elegir donde recibir atención médica y a un nuevo plan odontológico. Por su parte, Fabiani subrayó la importancia de que los beneficiarios de Pami de Almirante Brown puedan contar con más y mejores servicios. Al tiempo que reconoció el trabajo de Volnovich que está promoviendo que la obra social “se ponga de pie”. Al respecto, Mariano Cascallares hizo hincapié en el enorme trabajo que realiza el Estado Nacional “para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros adultos mayores, hoy con la ampliación de las prestaciones de salud y el firme compromiso de cuidarlos”. De la jornada participaron entre otros, el secretario del interior de la Nación, José Lepere, la diputada nacional, María Rosa Martínez, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el director ejecutivo de la UGL X Lanus, Fernando Ortega, la coordinadora Ejecutiva PAMI Unidades de Gestión Local “Lanús”, Nadia Burgos, y el director General de Relaciones Institucionales de la comuna, Víctor Capparelli. También fueron parte del encuentro, la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel, el secretario del Consejo de Adultas/os Mayores, Carmelo Pernicone y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi, entre otras autoridades del Municipio y representantes de la clínica, además de la titular del Centro “Los Amigos de Adrogué”, María Manelli.

Both comments and pings are currently closed.