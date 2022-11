D’Onofrio, Cascallares y Fabiani entregaron pases libre para el transporte a vecinos con discapacidad

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, entregó junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, 200 Pases Libres Multimodal para que personas con discapacidad, trasplantadas o que estén en lista de espera, utilicen de forma gratuita el transporte público terrestre y fluvial. La actividad se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, en el marco de un programa que prevé la entrega total de 1200 tarjetas de forma progresiva. En este sentido, las autoridades presentaron las primeras 200 tarjetas en un emotivo acto que contó con la presencia de vecinos residentes del Cottolengo de Don Orione. Cabe mencionar que esta credencial es emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público para todas aquellas personas que acrediten su condición de beneficiarias. “Estamos muy contentos de recibir a Jorge (D’Onofrio) en esta actividad tan importante y esperada por nuestros vecinos y vecinas para la entrega de estas tarjetas de transporte que significan una mejora muy importante en la vida cotidiana”, sostuvo Mariano Cascallares. D’Onofrio, por su parte, explicó que estos “200 pases se suman a un total de 1200 que se entregarán de forma progresiva en Almirante Brown”. “Detrás de cada credencial hay una familia, una historia y una necesidad. Y cuando hay una necesidad surge un derecho y donde hay un derecho el Estado tiene que estar presente”, agregó. Finalmente, Fabiani agradeció “enormemente a todo el equipo local y provincial con el que todos los días trabajamos para ser un Municipio más inclusivo y con igualdad de oportunidades”. En la actividad dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal de Deporte, Jonathan Frisa; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Daniel Raimundo, y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana. También el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, y la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; el coordinador de Deporte para Personas con Discapacidad, Luis Gabriel Mihovich; el coordinador de Inclusión Cultural, Marcelo Ariel Domínguez, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.