Alberto Fernández anunció un bono para los sectores más postergados

El presidente Alberto Fernández conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Lealtad en un acto durante el cual recordó el legado de Juan Domingo Perón y de Evita y anunció el otorgamiento de un bono para “los sectores más marginados y postergados” de la sociedad. En el marco de la inauguración de un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas y de otras obras públicas, el jefe de Estado confirmó una serie de anuncios que van desde la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias hasta un plan de cuotas para la compra de electrodomésticos. Pero destacó especialmente la confirmación de la asistencia a los sectores vulnerables que, según informaron fuentes de la Presidencia, llegará en dos cuotas por un monto total de 45 mil pesos. “En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión para que los trabajadores de la economía popular sigan insertándose en la sociedad con trabajo. En la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será”, señaló. En un discurso, que se extendió por casi 30 minutos en el distrito bonaerense de Cañuelas, Fernández tendió puentes entre la historia del peronismo y la coyuntura actual, las dificultades que atravesó su Gobierno a causa de “la deuda, la guerra (en Ucrania) y la pandemia” y criticó las ideas que propone el expresidente Mauricio Macri para el futuro del país. Por ejemplo, dijo que la guerra de Ucrania “le costó a la Argentina de 5.000 millones de dólares” y que ante esas adversidades se podría haber “programado cortes de energía” como se hace en Europa pero, en cambio, se eligió “la calidad de vida” y no que se pare la industria. “Tuvimos este año el día de mayor consumo de gas y de electricidad de la historia argentina. Decidimos invertir para que a ustedes no les falte ni la energía ni el gas, para que ninguna industria se pare. Ese es el costo de 5 mil millones. Vamos a tener que discutirlo con el Fondo (Monetario) para que entiendan que no es un gasto, que es una inversión para que Argentina no se detenga”, explicó. Acompañado, entre otros, por el gobernador Axel Kicillof, Fernández apuntó contra los “cultores del falso liberalismo” y se diferenció del Gobierno de Juntos por el Cambio: “No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, no somos nosotros. No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen”, enfatizó. El Presidente corta la cinta de inauguración acompañado por parte de su gabinete. Foto: Daniel Davobe En la misma línea fustigó el ideario propuesto por Macri y lo acusó de querer “terminar con el Estado” y “con todos los derechos de los trabajadores, de las mujeres”. “Nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo derechos de los que viven en esa sociedad”, retrucó. El acto se desarrolló en el lugar de finalización de una de las obras que, durante el macrismo, había sido licitada bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP), y que, según el Presidente, incurrían en presupuestos 70% más altos que los de su administración: “¿Quién se llevaba la diferencia? los amigos del poder”, dijo. “No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, no somos nosotros. No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen” Alberto Fernández Minutos antes, en el mismo escenario, Kicillof se refirió a las PPP como un “nefasto régimen” y acusó a Macri y a la exgobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal de “mentirle” a la sociedad con obras que nunca se hicieron. “Hoy la obra está terminada y decenas de miles de automovilistas tendrán mejor conectividad y esto va a potenciar a nuestra provincia y al país; no hay mejor homenaje al general Perón y al pueblo que lo sacó de su encierro en la Isla Martín García que inaugurar estas obras”, puntualizó el mandatario provincial. Conferencia de prensa durante el acto de inauguración. Foto: Daniel Davobe Posteriormente, contó que acordó con los gremios de estatales, docentes, judiciales y médicos bonaerenses un aumento salarial que, en diciembre próximo, representará un incremento anual acumulado de casi el 90%. “Que no se retrasen los salarios contra la inflación es lo que permite llevar adelante un modelo redistributivo y garantizar la sostenibilidad del crecimiento”, explicó el economista, y razonó que “el crecimiento no se puede sostener sin demanda, sin consumo o sin mercado interno”. “En economía no funciona la ley del derrame. Es al revés: la economía crece de abajo para arriba, con distribución, inclusión y obra pública que genera empleo y bienestar”, especificó, y aseguró: “Hoy 17 de octubre, ¿qué mejor que inaugurar obras, reconocer derechos no con palabras sino con realidades?”. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, durante el acto de inauguración. Foto: Daniel Davobe En el escenario montado en Cañuelas también estuvieron los ministros Sergio Massa (Economía) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), a los que se sumaron el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y la intendenta local, Marisa Fassi. Allí se inauguró la finalización de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, obra que se inició en febrero pasado y finalizó este mes, con una inversión de $811 millones y es la primera del exesquema de Participación Público Privada (PPP) en ser inaugurada. Por otra parte, desde la localidad bonaerense de Burzaco y a través de una teleconferencia, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció el financiamiento para la puesta en valor del Hogar Eva Perón, una residencia de larga estadía destinada al cuidado integral de personas mayores. Es de la única residencia de larga estadía del país construida entre 1946 y 1952 que se encuentra en funcionamiento y conserva su estilo arquitectónico original. Fue inaugurada el 17 de octubre de 1948 por Eva Perón, luego de que la Fundación que presidía la “abanderada de los humildes” adquiriera las instalaciones. El gobernador Axel Kicillof, presente en el acto. / Foto: captura TV Luego, en comunicación con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, se dio inicio a la Obra de Travesía Urbana General Acha sobre la Ruta Nacional 152. Cuenta con una inversión de $580 millones, comenzó en mayo de 2022 y se estima finalizarla en mayo de 2023. Además, se realizó la inauguración del Jardín de Infantes N° 88 en el Barrio Virgen del Valle, en la capital riojana. Esa obra, que empezó en julio de 2021 y finalizó este mes, contó con una inversión de $47,3 millones y permitirá incluir a 120 niñas y niños, 60 por cada turno. Finalmente, se presentó la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, que cuenta con un avance del 85%. Consiste en la renovación de la terminal por una inversión total de $175 millones, mediante tareas de mejoramiento como la finalización de obras de arquitectura, calles y veredas internas y externas, mobiliario y señalética, provisión e instalación de paneles fotovoltaicos, artefactos y luminarias, entre otras.

