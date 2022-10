Cascallares y Fabiani homenajearon a las trabajadoras vecinales de Brown por su trabajo social

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares homenajearon a las trabajadoras vecinales de nuestro distrito por la tarea social que llevan adelante a través del Plan Mas Vida en cada uno de los barrios y localidades brownianas. Una vez más, como todos los años, el Municipio celebra el día de las trabajadoras vecinales por su compromiso y solidaridad con la comunidad. Esta vez el microestadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia fue escenario de la celebración que contó con la participación de la subsecretaría de Políticas Sociales bonaerense, Juliana Petreigne, la secretaria de Desarrollo Social y DDHH local, Bárbara Miñán y la directora de Seguridad Social a cargo del Plan Mas Vida en Brown, Sonia Aguilar, entre otros. Durante la jornada, Cascallares, que recordó a los barrios (El Encuentro, Zabala Las Tunas y Parque Roma) donde se dieron los primeros pasos con el plan Más Vida, subrayó que “gracias a la red social comunitaria que se forjó, y que hoy cuenta con 28 años de trabajo, fue posible que pudiéramos sobrellevar todas las dificultades que tuvimos”.” Para nosotros que llevamos adelante la gestión, no lo podríamos hacer de ninguna manera sino no lo hacemos todos juntos, construyendo comunidad”, agregó. Al tiempo que manifestó: “Quiero agradecerles por el trabajo, por la solidaridad, por los valores y por la alegría que nos transmiten”. En consonancia Fabiani se sumó a los agradecimientos destacando la tarea articulada que se desarrolla en beneficio de los vecinos. “Conformamos un tejido social donde todos ponemos un granito de arena para que cada vez estemos mejor, gracias por lo que hicieron y hacen por nosotros hace 28 años”, sostuvo. Fue un encuentro lleno de alegría donde las trabajadoras no solo disfrutaron de un almuerzo y de espectáculos artísticos sino del baile y todas las sorpresas y sorteos que preparó el Municipio para homenajearlas. Un reconocimiento al rol y el trabajo social que desempeñan en la contención a familias (mujeres embarazadas y niños hasta cinco años de edad). Participaron también el director Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; el director Provincial de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello, y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, entre otros funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo local, además de trabajadoras barriales de Longchamps, Mármol, San José, Solano, Calzada, Glew, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, Burzaco, Claypole y San Francisco de Asís.

