Día Mundial de Protección de la Naturaleza: ¿por qué se celebra cada 18 de octubre?

El Día Mundial de Protección de la Naturaleza, se celebra desde el año 1972, fecha en la cual el ex presidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, pronunciara en un discurso en Madrid: “Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional”. Estas palabras llegaron a manos de Kurt Waldheim, entonces secretario de la ONU, por medio de una carta que envió el mismo Perón. Las palabras calaron tan profundamente en el secretario que se hizo eco de las mismas ante la Asamblea General de este organismo, logrando que la protección del medio ambiente fuera uno de los objetivos principales de la Agenda 2030. Cómo ayudar a la naturaleza Actualmente uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, es conseguir un mundo más sostenible, esto es lo que promueve en la Agenda 2030, lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar la naturaleza, más bien aprovechando los recursos renovables que esta posee. Día mundial de la protección de la naturaleza La mejor manera de ayudar con este propósito es cumpliendo los siguientes objetivos: Utilizar fuentes energéticas renovables.

Reciclar y reutilizar el plástico y todo aquel material de desecho con el cual se puedan crear nuevos productos.

Hacerle mantenimiento regular al automóvil o cambiarlo por uno que use biocombustibles o energía eléctrica solar.

Construir urbanismos de techos verdes.

Generar composta orgánica en nuestros hogares para reducir la basura en las ciudades.

Llevar bolsas de compras ecológicas.

Reducir nuestra huella de carbono.

Both comments and pings are currently closed.