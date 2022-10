IFE 5: Massa define quiénes van a cobrar el bono social y cuándo se va a pagar

Sergio Massa anunció ayer los ejes del plan de estabilización de la inflación, en el que contará con varios ejes con el objetivo de alinear la economía. Uno de los puntos clave es el pago de un bono social o IFE 5, que será de apoyo para los sectores vulnerables. El ministro confirmó la iniciativa y definirá otras medidas de cara a fin de año. Este domingo, el ministro de Economía dio más precisiones sobre los anuncios, cuya finalidad es encausar la economía, contrarrestar la inflación y que los salarios no pierdan poder adquisitivo. De este modo, Massa define en estas horas quiénes van a cobrar el bono social, de cuánto será el monto y cuándo se va a pagar. Bono social: qué se sabe hasta el momento En une entrevista en Radio Rivadavia del día de ayer, Sergio Massa confirmó que el Gobierno llevará adelante un plan de estabilización de la economía, tal como había adelantado Ámbito la semana pasada. En ese sentido, el ministro de Economía adelantó que habrá un pago de un “bono social” o IFE 5 como apoyo para contrarrestar el impacto de la inflación. Los recursos para brindar el beneficio surgen a partir de lo recaudado en el dólar soja, algo que el propio funcionario había señalado al anunciar esa medida que favoreció el ingreso de dólares a la reserva. Según lo que dijo Massa, el nuevo bono social apuntará a: Sectores de la economía social

Los grupos de mayor riesgo “Básicamente vamos a impulsar un refuerzo alimentario para adultos sin ningún ingreso, ni trabajo ni planes ni ninguna asistencia. Aspiramos a asistirlos de acá a fin de año a través de un bono. Se lo está terminando de pulir junto a ANSES”, adelantó. Quiénes cobrarán el bono social IFE 5 y de cuánto será el monto Este bono había sido una promesa del ministro cuando finalizó el Dólar Soja: “Este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación”, precisó en conferencia de prensa a fines de septiembre. Massa se reunirá esta semana con la titular de ANSES, Fernanda Raverta, para definir cuándo y cómo se va a pagar este bono social y cómo instrumentarlo. Se generó mucha expectativa, especialmente por la exigencia de las organizaciones sociales, que demandan más apoyo y contención ante la complicada situación económica. El beneficio alcanzaría alrededor de dos millones de personas, las cuales deberán cumplir los requisitos. Esta semana, se espera que el Gobierno nacional haga los primeros anuncios al respecto de esta política. Por el momento, no se conoce el monto, pero se cree que será similar a los demás bonos facilitados por el organismo conducido por Fernanda Raverta. Según indicaron fuentes periodísticas, la idea del proyecto de bono social podría tomar como principio un proyecto del Frente de Todos en el Senado, en el que se pidió por el Refuerzo de Ingresos. Esa iniciativa originalmente era la respuesta al reclamo del Salario Básico Universal.

Both comments and pings are currently closed.