En el Día de la Lealtad anunciaron la puesta en valor del Hogar Eva Perón de Burzaco

Durante una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, las obras para la puesta en valor del Hogar Eva Perón, de Burzaco, para potenciar el cuidado de los adultos y adultas mayores. El anuncio fue realizado en el establecimiento ubicado en Roble N°880, durante una videoconferencia compartida también con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el secretario de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el gobernador Axel Kicillof. “Estamos muy contentos de acompañar este proyecto y esta obra tan importante. La restauración de este hogar es un sueño que empezamos a cumplir. Son más de 30 las adultas y adultos mayores que son cuidados en este lugar y con estas obras la capacidad de atención también podrá ampliarse”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, remarcó y agradeció “el continuo trabajo articulado con el Gobierno Nacional para la concreción de obras que le mejoran la vida a la gente”. Tolosa Paz, en tanto, subrayó que “estamos ante un Gobierno nacional que vuelve a poner a las políticas de cuidado en el centro de la escena”. “Con mucho esfuerzo, el Estado nacional realiza esta obra que pondrá en valor 6 mil metros cuadrados de construcción con las tres naves de edificios que conforman este espacio, ubicado en el corazón de Burzaco”, añadió. Cabe destacar que durante la videoconferencia con Alberto Fernández se anunciaron también importantes obras en todo el país, entre ellas la inauguración del tramo “La Pérgola” hasta la rotonda con rutas 3 y 205, perteneciente a la Autopista Ezeiza-Cañuelas. En este sentido, se estableció también contacto de forma virtual con las provincias de La Rioja, Entre Ríos y La Pampa, contando también con la participación de funcionarios, gobernadores e intendentes. En la actividad en Burzaco, dijeron presente también el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, y la directora del Hogar Eva Perón, Natalia Loiacono, entre otras autoridades. Las obras en el Hogar Eva Perón Esta histórica obra contará con 6.550 metros cuadrados de intervención total e incluirá la finalización del pabellón de cuidados intensivos y la adecuación de los bloques de dormitorios para incorporarles baños individuales. En tanto que los módulos sanitarios comunes actuales serán transformados en una sala de estar. Los trabajos incluyen la reparación integral de cubiertas y galerías, la adecuación de las instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas y de agua, y la modernización de los sistemas de calefacción, acondicionamiento climático y de tratamiento de efluentes cloacales. También se renovarán la cocina, el lavadero y el sector de mantenimiento y se construirá un nuevo espacio para las y los trabajadores, con baños, vestuarios y cocina. Asimismo, se harán trabajos de mejoras en el cine-teatro y en espacios exteriores, como senderos y galerías, se crearán huertas con canteros elevados y se ejecutará un cerramiento de seguridad sobre todo el perímetro del predio. Dichas mejoras se realizarán a partir de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Cabe mencionar que el Hogar Eva Perón, que es considerado un patrimonio nacional, fue construido en el marco de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad proclamado por Eva Perón el 28 de agosto de 1948 e inaugurado en octubre del mismo año.

