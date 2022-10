Berni: “Van a ser echados de la policía” los responsables del operativo

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo este viernes que “van a ser echados de la Policía” los responsables del operativo de seguridad del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima de anoche en La Plata, que terminó con un fallecido por un paro cardíaco y más de un centenar de heridos. “Van a ser echados de la Policía”, dijo Berni en declaraciones al canal de noticias A24 en las que agregó: “Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto”. Foto: Julián Álvarez.

