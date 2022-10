La UNLZ celebró la docencia universitaria

En un emotivo acto, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora rindió homenaje a las y los docentes de las cinco facultades, en el marco de los festejos por el Cincuentenario de la institución. La ceremonia fue presidida por el Vicerrector Administrativo de la Universidad, Horacio Gegunde, a quien acompañó Miguel Briscas, Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA). A través de la premiación a 50 profesores y profesoras, la Universidad y el gremio reconocieron la labor cotidiana de todos los docentes, responsables de la formación académica y profesional, destacando su vocación y compromiso. “Normalmente la mayoría de nosotros seguimos con la docencia porque un profesor nos inspiró a tomar este camino, y cada uno fue expresando el sentir como integrantes de esta Universidad”, sostuvo Gegunde. Por otro lado, destacó la cercanía que la UNLZ tiene con los integrantes de su comunidad: “Parte de lo que me pone orgulloso es que en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora seguimos siendo personas, y no sólo un número de documento, somos esta gran familia”, destacó. Por su parte, Briscas indicó que “Todos somos parte de este cincuentenario, y debemos estar orgullosos porque ayudamos a construir esta Universidad”, y agregó: “No es que solamente venimos a dar clases, hay un compromiso, que lo veo en las caras, con la educación pública, gratuita, de calidad”. Durante su discurso recordó a quienes comenzaron en los inicios de ADIULZA: “La historia no empieza cuando llegamos nosotros, atrás nuestro hay gente que pudo hacer este presente”, expresó el secretario General. Luego de la entrega de los reconocimientos, los docentes Alberto Nivio, María Valeria Mogliani, Gabriel Vázquez, Ricardo Amé y Mercedes Rodríguez Temperley agradecieron y coincidieron en remarcar el compromiso y el deber de inspiración de su tarea. Estuvieron presentes en el acto el Vicerrector Académico de la Universidad, Alejandro Kuruc; el Secretario Académico, Hugo Galderisi; el Secretario de Extensión, Pablo Vellani, y los Decanos de Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizkaya; Ciencias Económicas, Gabriel Franchignoni; Ciencias Sociales, Gustavo Naón, Derecho, María Fernanda Vazquez, e Ingeniería, Oscar Pascal. Los homenajeados: Facultad de Ciencias Agrarias Roberto Musante, Félix Martinuzzi, Alberto Nivio, Jorge Bordigoni, María Inés Ripa, Luis Bertoia, Mario Branchesi, Enrique De Loof, Guillermo Mariategui, Jorge Calvo, Facultad de Derecho Hugo Felicetti, Martín Calleja, Gabriel Frem, Rubén Ochipinti, Rafael Barreiro, María Valeria Mogliani, Claudia Dávalos, Marta Pascual, Juana Dioguardi, Claudia Rezek. Facultad de Ciencias Económicas Jorge Franza, Daniela Gentilini, Juan Carlos Latrichano, Omar Levisman, Daniel Pérez Enrri, Graciela Pinese, Gerardo Rey, Mercedes Trillo, Gabriel Vázquez, Alberto Veira Facultad de Ingeniería Marta Comoglio, Claudia Minnard, Erika Fleitas, Estela Campo, Verónica González, Alberto Morrongiello, Hugo Rolón, Ricardo Amé, Marcelo Pelayo, Marcelo Bertoglio Facultad de Ciencias Sociales Daniel Míguez, María Cristina Ruiz, Néstor Fasciolo, Daniel López, Mónica Pasquini, Leonardo Altieri, Julia Bonfill, Graciela Fernández, Néstor Orozco, Mercedes Rodríguez Temperley

Both comments and pings are currently closed.