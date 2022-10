El Presidente aceptó la renuncia presentada por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta

El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. En su carta de renuncia, la funcionaria cuestionó el operativo de desalojo realizado el martes pasado en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.

