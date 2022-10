El municipio construye y ya inaugura nuevos edificios para cuatro delegaciones

En el marco de un proceso de mayor descentralización de servicios hacia las localidades y los barrios, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron el nuevo edificio de la Delegación Municipal de José Mármol, con el objetivo de potenciar y mejorar la atención a las vecinas y los vecinos. La actividad se llevó adelante en el espacio situado en Molina N° 646, donde se realizó el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa simbólica. El nuevo edificio cuenta con una superficie total de 240 metros cuadrados y está conformado por un salón de usos múltiples, recepción, sector de cajas, áreas de espera y atención al público, sala de reunión, tres oficinas, pañol, cocina y módulos sanitarios. Además, en la zona exterior, se realizaron nuevas veredas, rampas de acceso, trabajos de parquizado y dársenas de estacionamiento, al tiempo que se colocaron luces con tecnología LED y mobiliario urbano. “Estamos muy contentos porque este nuevo edificio para la delegación de José Mármol se suma a otros tres que construimos en Glew, Rafael Calzada y Ministro Rivadavia, todo con el objetivo de potenciar y mejorar la atención y los servicios de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares durante la inauguración. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que en simultáneo se pavimentaron calles aledañas a la delegación, como Molina Este, entre Bynnon y Mitre, para potenciar la vinculación y conectividad en la zona”. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Gestión Descentralizada, Carla Ortwein, y la delegada Valeria Ramallo, entre otras autoridades y vecinos de esa querida localidad browniana. En la oportunidad se hicieron presentes vecinas y vecinos destacados de José Mármol como el ex delegado y ex concejal Juan Ramallo y como el comerciante Marcelo “Mono” Mónaco, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria al frente del puesto de venta de diarios de la Estación de Mármol.

Both comments and pings are currently closed.