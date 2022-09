Monotributistas: buenas noticias cobran bono de $60.000 en octubre compatible con otros beneficios

Mientras el Gobierno prepara un bono especial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará pun refuerzo de $20.000 este mes. La medida surge en medio de la suba de precios y el aumento de la inflación, que trepó al 7% en agosto y acumula 56,4% en lo que va de 2022. Por otra parte, titulares de Becas Progresar podrán cobrar Potenciar Trabajo, tras la confirmación del Gobierno en el Boletín Oficial, de que ambos beneficios son compatibles y reciben extra de $6.000 por capacitaciones, de qué se trata. En detalle, un grupo de monotributistas accederán a un bono, que se cobrará en septiembre, octubre y noviembre, por lo que el monto será de $60.000 en total. Sin embargo, para recibirlo hay que cumplir con un requisito clave. Bono por Asignación Familiar Las Asignaciones Familiares (SUAF) aumentaron un 15,53% en septiembre, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con el incremento, el valor general de la asignación se elevó a $8.471. Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, resolvieron dar otro aumento para este grupo, con el objetivo de que los trabajadores registrados se encuentren por encima de la línea de la pobreza. SUAF recibirá un refuerzo que le permitirá llegar a los $20.000 por hijo o hija. Quiénes acceden a SUAF ANSES Trabajadoras/es en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras/es monotributistas.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Jubiladas/os y pensionadas/os. De esta manera,recibirá un refuerzo que le permitirá llegar a los De esta manera, un grupo de monotributistas podrá acceder al refuerzo de $20.000 de ANSES. Requisitos El único requisito para cobrar el bono es contar con ingresos por grupo familiar de hasta $131.208. Montos Asignaciones Familiares 2022 Rango 1 $20.000 para Ingreso Grupo Familiar de hasta $131.208. Rango 2 $6.830 para Ingreso Grupo Familiar entre $131.208,01 y $192.432. Rango 3 $3.454 para Ingreso Grupo Familiar entre $192.432 y $222.170. Rango 4 $1.780 para Ingreso Grupo Familiar entre $222.170 y $316.731. Cómo saber si cobro el bono de SUAF 2022 Te sugerimos consultar en Mi Anses desde anses.gob.ar o desde la app para celular si accedés a una Asignación Familiar por Hijo (SUAF). En el caso de que recibas una asignación SUAF y cuentes con ingresos inferiores a $131.208, recibirás el bono de $20.000. Más notas sobre ANSES Mi ANSES: cómo acceder a la Ayuda Escolar Anual Jubilados ANSES: cómo obtener entradas gratis y 2×1 en cines Tarjeta Alimentar: aumento en septiembre, cuándo cobro según DNI Jubilados: cómo hacer el trámite de Fe de Vida por internet y qué bancos no lo piden Becas Progresar: en septiembre cobran aumento más un plus de $23.000

