Atención monotributistas: cobran bono de $60.000 compatible con otros beneficios cómo acceder

Mientras el Gobierno prepara un bono especial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará pun refuerzo de $20.000 este mes. La medida surge en medio de la suba de precios y el aumento de la inflación, que trepó al 7% en agosto y acumula 56,4% en lo que va de 2022. En detalle, un grupo de monotributistas accederán a un bono, que se cobrará en septiembre, octubre y noviembre, por lo que el monto será de $60.000 en total. Sin embargo, para recibirlo hay que cumplir con un requisito clave. anses: cuales son los bonos en octubre, noviembre y diciembre

ANSES: cuáles son los bonos en octubre, noviembre y diciembre Bono por Asignación Familiar

Las Asignaciones Familiares (SUAF) aumentaron un 15,53% en septiembre, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con el incremento, el valor general de la asignación se elevó a $8.471. PUBLICIDAD Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, resolvieron dar otro aumento para este grupo, con el objetivo de que los trabajadores registrados se encuentren por encima de la línea de la pobreza. De esta manera, SUAF recibirá un refuerzo que le permitirá llegar a los $20.000 por hijo o hija.

