Fernando Gray en el 115° aniversario de la Asociación Italiana XX Settembre

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la celebración por el 115° aniversario de la Asociación Italiana XX Settembre de Monte Grande (Yrigoyen 187) acompañado por la comisión directiva y la comunidad que asiste cotidianamente a la institución. “Agradezco enormemente la invitación para celebrar el aniversario de esta gran asociación que trabaja comprometidamente, día a día, transmitiendo los valores de la comunidad italiana y contribuyendo al crecimiento del distrito”, sostuvo Fernando Gray acompañado por la presidenta de la entidad, Isabel Schino, y la directora de Entidades, Tamara Crosta. Durante el festejo, el intendente hizo entrega de una bandeja grabada en conmemoración por el aniversario y otorgó un subsidio destinado a la compra de elementos para el mantenimiento de las instalaciones. A la institución asisten diariamente socias y socios que realizar actividades como danza y yoga, toman clases de italiano y participan del emblemático Coro Polifónico. En la celebración también estuvieron presentes: María Eugenia Serrano, presidenta de COMITES de Lomas de Zamora; Pedro Cecchet, presidente del Ente Italiano de Asistencia (ENITAS); Alberto Mosseto, presidente de la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina (FEDITAL); Gerardo Pinto, miembro del Consejo General de los Italianos en el Extranjero en Argentina (CGIE), y autoridades del Club Portugués y de la Sociedad Española de Monte Grande.

Both comments and pings are currently closed.