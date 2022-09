Inscriben para el primer congreso de discapacidad de Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este viernes 16 de septiembre el 1° Congreso de Discapacidad del distrito en Casa de la Cultura, una jornada histórica que incluirá conferencias, exposiciones, talleres y muestras artísticas. Bajo el lema “Construyamos Inclusión”, la Comuna realizará esta iniciativa de 8 a 18 horas en el espacio ubicado en Esteban Adrogué N°1224. La inscripción se realiza de forma online a través del siguiente link: brown.gob.ar/congresodiscapacidad. Cabe destacar que esta importante e histórica iniciativa se lleva adelante gracias al trabajo articulado y conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad y el Consejo Municipal Asesor para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Durante la jornada se tratarán diversas temáticas como salud, educación, accesibilidad, trabajo, sexualidad, cultura, deporte y recreación, todo con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para generar inclusión e igualdad de oportunidades. “Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a participar de esta jornada tan importante para seguir avanzando en la construcción y consolidación de derechos para las personas con discapacidad”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó la importancia de “seguir generando espacios e instancias de debate que fortalezcan las políticas públicas inclusivas”. CÓMO INSCRIBIRSE Para participar y asistir de las distintas actividades del 1er Congreso de Discapacidad de Almirante Brown, las y los vecinos interesados deberán ingresar al siguiente link: https://brown.gob.ar/congresodiscapacidad y completar algunos datos registrales. Una vez finalizado ese paso, recibirán en la casilla de correo electrónico la entrada con su respectivo código QR para realizar la acreditación el 16 de septiembre.

Both comments and pings are currently closed.