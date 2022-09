Detuvieron al “jefe” del grupo de “los copitos” por el ataque a Cristina

Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto vendedor de copos de nieve que se presentó en una entrevista por Telefé junto a Brenda “Ámbar” Uliarte, fue detenido este miércoles en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron a Télam fuentes de la investigación. Los portavoces explicaron que Carrizo fue convocado a los tribunales de Comodoro Py a retirar su teléfono celular, que había entregado voluntariamente como otros testigos, y en ese momento fue arrestado. El referente del grupo conocido como “los copitos” se suma a los ya arrestados Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Díaz, quienes están acusados por el fallido intento de magnicidio. Fuentes de la investigación aseguraron que Carrizo fue trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py. El ahora detenido había oficiado de vocero del grupo de vendedores de copos de nieve azucarada en la entrevista que cinco de ellos y Brenda Uliarte le concedieron a Telefé Noticias el día después del intento de atentado. Los otros detenidos del caso son: Sabag Montiel (35), el hombre que apuntó y gatilló con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta; Uliarte (23), la novia del agresor que estuvo siempre al tanto de sus maniobras y Díaz (21), había hablado con “Ámbar” de la posibilidad de matar a Fernández de Kirchner y después de la intentona fallida le recomendó que se deshiciera de su teléfono celular.

