Para Larroque es “escalofriante” que Sabag y su novia buscaran alquilar cerca de Cristina

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo que es “escalofriante” haberse enterado de que los detenidos Fernando Sabag Montiel y su novia planeaban alquilar un departamento frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y evaluó que ese hecho “no hace más que confirmar que el hecho es muy grave y delicado”. “Atentaron no sólo contra la vida de la Vicepresidenta sino de la líder más importante del país”, analizó el funcionario en declaraciones a FM Nacional Rock y rechazó “la idea de que era un loquito suelto”, como se planteó desde algunos sectores. Este martes se conoció que el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández, Fernando André Sabag Montiel (35), y su novia Brenda Uliarte (23) planeaban alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta que les permitiera una vista limpia hacia la propiedad de la Vicepresidenta. La información sobre los planes de los detenidos fue detectada en el teléfono celular de Uliarte y surge de mensajes de audio que se enviaron con el agresor, al que además acompañó hasta la zona de Juncal y Uruguay el 1° de septiembre último cuando le gatilló un revólver a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta cuando arribaba a su casa y saludaba a simpatizantes que la esperaban en el marco de una vigilia que se realizaba desde hacía días en su apoyo. “Es preocupante y estremecedor lo que está ocurriendo”, dijo Larroque en la entrevista y pidió “prudencia” hasta que la investigación judicial en torno al intento de magnicidio avance. En ese sentido, Larroque sostuvo que la sociedad “debe tener la valentía de profundizar la reflexión en torno a por qué llegamos a esto” e indicó: “intentaron matar a la líder más importante del país, y eso no se puede soslayar”. Luego, reflexionó que “cuando se entra en una dinámica de odio, hay quienes construyen desde esa lógica y ello tiene amplificación en una situación económica compleja”, pero pidió buscar “respuestas constructivas” y recalcó que “el peronismo se basa en la solidaridad y el amor”. “La economía liberal y de mercado puede generar posiciones vinculadas a la lógica del odio que han generado tragedias a lo largo y ancho de la historia mundial”, opinó. Consultado acerca de si existe una persecución judicial para evitar una posible candidatura de Cristina Kirchner, Larroque dijo “no tener dudas de que se busca eliminarla en términos políticos”.

