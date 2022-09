Cafiero junto a Cascallares recorrieron una pyme de Burzaco que exporta a Latinoamerica

El canciller Santiago Cafiero sostuvo hoy que “exportar significa generar empleo de calidad” al visitar la planta de una pyme familiar en la localidad bonaerense de Burzaco, en el partido de Almirante Brown, en el marco del Plan de Promoción de Exportaciones 2022 y la agenda de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la metalúrgica Miguel Abad SA, radicada en el Parque Industrial Burzaco, que se dedica a la fabricación de componentes mecánicos de puentes grúas y que actualmente exporta el 50% de lo que produce. Al respecto, Cafiero destacó que la pyme “está exportando el 50% de su producción a 10 países de Latinoamérica, con un mercado ganado fundamentalmente en Brasil y en México”. “Este tipo de empresas son las que definimos como pymes exportadoras dinámicas, que son parte de los programas de exportación que viene llevando a cabo la Cancillería a través de misiones comerciales, y para las que ponemos a disposición las herramientas a fin de internacionalizar los productos y la producción de toda la Argentina”, enfatizó. El funcionario luego agregó que “poder exportar significa poder generar empleo de calidad y bien rentado, y para Argentina significa conseguir los dólares que se necesitan para seguir en la senda de la recuperación económica”. Las exportaciones de elementos para vías férreas y otras manufacturas de hierro o acero junto con las de componentes de grúas, motores hidráulicos y resistencias, fueron durante 2021 cercanas a los US$ 170 millones, precisó Cancillería. En esta línea, puntualizó que las mismas tuvieron un crecimiento de 17% respecto del año previo y se enviaron a 102 destinos. En tanto, durante los primeros siete meses de 2022, las ventas al exterior ya superan los US$ 100 millones y crecieron más de 15% respecto de enero-julio de 2021. Cafiero fue recibido en la planta productiva de la pyme familiar –inaugurada en 2007, con una superficie cubierta de 2.000 m2 sobre un total de 9.000 m2– por sus propios directivos, Hugo, Daniel y Tomás Abad. Lo acompañaron en la recorrida el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; el diputado bonaerense Mariano Cascallares; el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el secretario de Producción y Formación Profesional distrital, Federico Sassone; y la titular de la Comisión del Parque Industrial del Concejo Deliberante local, Cristina Vilotta. Esta actividad se encuadra en el Plan de Promoción de Exportaciones 2022 coordinado por esa cartera, que contempla 280 acciones para este año, incluidas la participación argentina en ferias internacionales, la realización de rondas de negocios, misiones comerciales, talleres de oferta tecnológica y acciones de posicionamiento sectorial. La iniciativa surge del trabajo realizado en el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, del cual participan alrededor de 300 cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior.

