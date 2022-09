El municipio realiza obras y mejoras en el cementerio de Rafael Calzada

Con el firme objetivo de brindar un mejor servicio a las vecinas y los vecinos, el Municipio de Almirante Brown lleva a cabo mejoras edilicias en diferentes sectores del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. Allí se construyen, reparan y amplían las instalaciones y ya se proyecta la construcción de una Sala Velatoria y un Crematorio. Los trabajos fueron iniciados el año pasado y según lo informado desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, incluyeron la construcción de un nuevo sector de portería en la entrada principal, baños públicos con módulos para discapacitados, y un pañol de herramientas, además de dos oficinas para capataces de inhumaciones y el garage para máquinas viales. Mientras tanto se instaló una cisterna para proveer de agua a los vestuarios y a la administración. Y se instalaron 19 cámaras de seguridad para el monitoreo de la necrópolis browniana. Asimismo, Mariano Cascallares indicó que se están construyendo 490 nichos para urnas y 92 nichos para ataúd, entre ellos, 12 unidades para tamaños extraordinarios. También se trabaja en los baños públicos del sector capilla que serán utilizados provisoriamente como depósito. Y próximamente ya está previsto concretar la reparación de la terraza de la administración, como el cambio de la puerta de salida a la terraza y el reemplazo del muro perimetral de la calle del sector V (quinta) 4ta, y también en la cimentación del piso de ingreso y el portón del garage. “Seguimos sumando obras para mejorar el Cementerio Municipal de Rafael Calzada, con el objetivo de ampliar los servicios que brinda a toda nuestra comunidad”, señaló Mariano Cascallares. En ese sentido, está prevista la ampliación de la obra actual con 390 nuevos nichos para urnas y 92 para ataúdes. Alcanzando un total de 880 nichos urna y 184 nicho ataúd. La ejecución de nuevos vestuarios para el personal de campo, arriba de los pañoles nuevos. También se trabaja en la reparación y en tareas de pintura del edificio de Administración. Y en la construcción del archivo de documentación para el Cementerio browniano.

