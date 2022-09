Cascallares y Fabiani conmemoraron el Día del Maestro con integrantes de la comunidad educativa de Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, compartieron un desayuno con la comunidad educativa del distrito en conmemoración por el Día del Maestro y del Profesor. Por séptimo año consecutivo, Cascallares y Fabiani compartieron junto con el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, una productiva jornada en Casa de la Cultura con inspectores, directivos, miembros de gremios docentes, integrantes de organismos descentralizados y del Consejo Escolar. En la ocasión, Cascallares destacó el “trabajo, el amor y el compromiso por la educación” de todos los presentes e hizo extensivo el saludo a todos integrantes de la comunidad educativa de Almirante Brown, quienes siempre “ponen lo mejor de sí para construir un presente y un futuro mejor”. “Es una alegría este gran trabajo articulado que llevamos adelante y venimos construyendo juntos. En siete años logramos unas 30 instituciones nuevas, entre ellas la Universidad Nacional Guillermo Brown, que ya tiene más de cuatro mil estudiantes y 13 carreras. Sigamos juntos para generar más y mejores oportunidades”, añadió. En tanto, Juan Fabiani subrayó que “la educación para nosotros es una prioridad”, al tiempo que enumeró el trabajo realizado en los últimos meses en materia educativa, entre los que mencionó la Feria Internacional del Libro, el Congreso de Educación, la Expo universidad “Futuro Brown” y el programa Niños a la Vista, además de obras y mejoras de infraestructura en todos los establecimientos del distrito. Pianciola, finalmente, agradeció el “trabajo articulado y el compromiso de toda la comunidad educativa para seguir transitando este camino de crecimiento constante”. Estuvieron presentes también el inspector jefe de Educación Regional, Leonardo Lafflito, y la inspectora jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

