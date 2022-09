Este fin de semana la granja municipal convoca con atracciones para toda la familia

Miles de vecinas de nuestro distrito y de la región disfrutan este sábado de las diversas atracciones de la “Expo Feria 2022” que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante durante todo el fin de semana en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. Las y los brownianos que decidieron disfrutar de una jornada repleta de actividades destinadas a toda la familia, convirtiendo en éxito la iniciativa de la Comuna. De 10 a 17 horas, en el espacio ubicado en avenida Juan B. Justo 1000, los visitantes acceden a una gran variedad de propuestas que incluyen a la Feria de Productores Locales, la Feria MIPyme, la Feria de Mujeres Emprendedoras y la de Artesanos, además del nuevo Circuito de Viveros, y a numerosos espectáculos en vivo, stands institucionales y un patio de comidas. Además, en el lugar se pueden adquirir diferentes productos regionales de primera calidad, entre ellos, quesos y chacinados; también plantas ornamentales y flores de corte; artículos de diferentes rubros realizados por mujeres trabajadoras autogestivas y trabajos en talabartería, platería, cerámica y telar. La Granja Educativa se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad browniana que aprovecha cada una de las jornadas que promueve el Municipio, siempre con entrada libre y gratuita. Y la gran participación de este sábado es muestra de ello. Mañana domingo 11 la propuesta se repite. Al respecto, Mariano Cascallares subrayó: “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas -grandes y chicos- a que sigan sumándose a cada una de las actividades que ofrece la Expo Feria de la Granja Municipal, un espacio pensado para el esparcimiento y deleite de toda la comunidad”. En tanto desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que tanto hoy como mañana las familias podrán seguir presenciando numerosos espectáculos artísticos, entre ellos, de los grupos Sangre del Sur, Trio Escobar, Gareis y Mazzeo. Mientras que para los más pequeños del hogar actuará la compañía de circo “Cabeza de Alfajor”. Además, durante las jornadas se realizan visitas guiadas por la granja. Cabe recordar que la “Expo Feria 2022” es organizada por el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, que sigue apostando por el bienestar de la población, no solo con obras sino con acciones que hacen a la recreación y al desarrollo de la producción local.

