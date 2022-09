Intentó arrojarse a las vías del tren con su hijo de 5 años en brazos, pero se lo impidieron

Un suceso dramático ocurrió en las últimas horas. Una mujer quiso suicidarse arrojándose a las vías del tren Roca, en la localidad bonaerense de City Bell, con su hijo en brazos, pero su cuñada se lo impidió. La madre fue detenida por la Policía y está acusada por “tentativa de homicidio, agravada por el vínculo“. El hecho sucedió el domingo pasado por la noche en la zona de Camino Centenario y 466, en City Bell, La Plata. Lugar donde están las vías del Tren Roca. La mujer salió de su casa con su hijo de cinco años y antes de hacerlo les advirtió a su familia que se quitaría la vida. La madre se dirigió a las vías del tren y una cuñada de ella, se preocupó por su advertencia de suicidio y decidió seguirlos. La mujer llegó a la zona mencionada y tomó a su hijo en brazos cuando se acercaba una formación del ferrocarril. Fue en ese momento que la tía del menor la enfrentó y logró sacarle al niño. La mujer que evitó la tragedia llamó a la Policía tras lo sucedido y rápidamente unos efectivos policiales arribaron al lugar. Cuando llegaron encontraron a la madre tirada en el piso luego de recibir una golpiza y la otra mujer se encontraba en estado de shock, mientras sujetaba al pequeño de cinco años. Los usuarios aman esta aplicación porque cuenta con una variedad de contenido inmensa para todo tipo de personas. Desde recetas para cocinar algo rico, tutoriales de cómo arreglar distintos objetos, asesoramiento de moda, parodias, desafíos y hasta trucos para instalar aplicaciones o poder acceder a distintos contenidos de manera gratuita. Los oficiales del Comando de Patrullas de La Plata arrestaron a la madre y la trasladaron a la comisaría 10°. La mujer fue imputado por “tentativa de homicidio, agravada por el vínculo” e interviene en la causa al Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno número 5, a cargo de Juan Menucci. Por último, el menor no resultó herido y se encuentra bien. El servicio de niñez actuó en el momento y derivó al chico a cargo de su abuelo paterno, quien tendrá la responsabilidad de cuidarlo mientras su madre enfrenta los cargos que se le imputaron.

