La producción de vehículos creció más de 40% y las exportaciones aumentaron 30%

La producción nacional de vehículos registró en agosto un incremento superior al 40% interanual hasta alcanzar las 54.057 unidades, mientras que las exportaciones marcaron un alza del 30% en el mismo período, de acuerdo con el reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El informe destacó que el buen desempeño de la industria se dio en un contexto “muy desafiante” a nivel internacional por la falta de semiconductores y problemas logísticos, y a nivel local por las dificultades en el abastecimiento de neumáticos, lo que determinó que varias plantas automotrices vieran afectada su actividad. El incremento registrado en la industria se da en momentos en que se convirtió hace pocos días en ley la iniciativa que dispuso beneficios fiscales y declaró sector estratégico a la producción autopartista. La norma establece un conjunto de medidas de incentivo orientadas a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales. En el acumulado de enero-agosto, las terminales exportaron 195.465 vehículos, es decir, se registró un aumento de 25,3 % en su comparación con el mismo período del año pasado cuando se enviaron 155.991 unidades a diversos mercados. Además, contempla beneficios para las inversiones automotrices, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que reduce el plazo de devolución de seis a tres años y, en el caso de la amortización de bienes de capital, de cinco a tres años. Las unidades producidas Con 22 días hábiles en agosto, las terminales alcanzaron un volumen de 54.057 unidades producidas, un crecimiento de 22,8% respecto del mes anterior y una mejora de 40,9% en la comparación con los 38.362 vehículos que se fabricaron en igual mes de 2021. En este contexto, la producción en los primeros ocho meses del año alcanzó las 341.788 unidades (vehículos de pasajeros y utilitarios), lo que marcó un aumento de 29,5% si se compara con las 263.877 unidades que se produjeron en el mismo período de 2021. Las exportaciones Las 32.479 unidades exportadas en agosto se ubicaron 41,6% por sobre el mes anterior y registraron una suba de 30,2% con relación a agosto del año pasado. En este punto, y dada la importancia que registra el comercio exterior en la sustentabilidad del sector, se destaca la participación de las exportaciones sobre producción, representando el 60,1% de la misma. En el acumulado de enero-agosto, las terminales exportaron 195.465 vehículos, es decir, se registró un aumento de 25,3 % en su comparación con el mismo período del año pasado cuando se enviaron 155.991 unidades a diversos mercados. Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, el informe arrojó que en agosto el sector automotor en su conjunto comercializó a la red de concesionarios 29.171 unidades, un 0,9% menos respecto de las entregas de julio y un 11,9% de incremento respecto del volumen del mismo mes del año pasado. De esta forma, la venta mayorista (a concesionarios) alcanzó las 239.836 unidades en el acumulado del año, un 7,6% más respecto del mismo período de 2021 en el que se comercializaron 222.864 vehículos. En cuanto al origen de los vehículos que se comercializan en el mercado local, en lo que va del año el 57% es de industria nacional, el 34% proviene de Brasil y el porcentaje restante de terceros países. La cantidad de vehículos 0 Km patentados en agosto ascendió a 37.882 unidades, con una suba interanual del 19,2%, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Tras darse a conocer las cifras del mes pasado, el presidente de Adefa, Martín Galdeano, dijo que “agosto ha sido un mes de intensa actividad industrial y de muchos avances en la agenda propuesta desde la entidad”. “Para el conjunto de la cadena de valor, y Adefa en particular, ha sido muy importante el amplio respaldo recibido en el tratamiento y aprobación en ambas Cámaras del Congreso del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor”, resaltó el directivo. Para el también presidente de Ford Argentina, la nueva norma “brinda las herramientas adecuadas para impulsar el desarrollo del sector en momentos en los que se están definiendo nuevos proyectos de largo plazo”.

