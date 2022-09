El municipio inscribe a talleres en el CIC de Don Orione

A través de su Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, el Municipio de Almirante Brown abrió la inscripción hasta agotar vacantes para acceder a nuevos talleres –incluso para ampliar las posibilidades personales o mejorar el perfil laboral- en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Don Orione. Con el único requisito de presentar una fotocopia de su DNI, los vecinos y las vecinas interesadas pueden inscribirse en las instalaciones del CIC, en la avenida Eva Perón y Río Carcarañá del referido complejo habitacional, en el horario de 9 a 18. “A través de los distintos Centros Integradores Comunitarios llevamos a los barrios cursos o talleres gratuitos y de interés comunitario para que los vecinos tengan a su alcance la posibilidad de acceder a estas propuestas que se organizan desde el área de Desarrollo Social”, señaló Mariano Cascallares. En esa misma línea, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, precisó que el objetivo de los talleres “es acercar a los vecinos propuestas artístico-culturales así como también que puedan instruirse y adquirir habilidades en servicios personales, ampliando las posibilidades laborales””. Cabe consignar que entre las propuestas del CIC de Don Orione se cuentan las de Pedicuría, a dictarse los lunes de 9 a 10,30 horas y Danzas Árabes, también los lunes pero de 18 a 20 horas. De acuerdo con el cronograma, los martes de 9 a 11 se ofrecerá el taller de Croché, en tanto esos días de 14 a 16 horas. funcionará el de Peluquería Unisex. Además, los martes, pero de 14 a 16 se brindará el taller de Malambo-Bombo. Mientras tanto, los miércoles de 10 a 12, se desarrollará el taller de Costura. Más tarde, de 14 a 15 horas, se ofrecerán las clases del Instructorado en entrenamiento funcional. La agenda semanal del CIC prevé para los jueves de 14 a 16 horas, el taller de Barbería y de 18 a 20 horas, el de Acrobacia y teatro circense. Finalmente, los viernes de 10 a 12 y de 12 a 14 horas se dictarán clases de Manicuría. Luego de 16 a 18 horas se ofrecerá el taller de Pedicuría y de 18 a 20 horas funcionará el de Folclore infantil.

Both comments and pings are currently closed.