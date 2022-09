Ataque a Cristina Kirchner: el celular de novia de Sabag reveló que tuvo un “rol clave”

Se tuvo acceso al celular de Brenda Elizabeth Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el acusado de intentar matar de un disparo en la cara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Policía Federal lo retuvo tras el arresto de la mujer en la estación Palermo del tren San Martín. “El aparato tiró muchísimo, el análisis del material descargado, hasta el momento indica que tendría un rol clave en el hecho, para nada pasivo. No es una ovejita”, reveló un allegado al caso a Infobae. Vista en el lugar del ataque La novia de Fernando Sabag Montiel estaba a metros de la escena en la noche en la que el agresor intentó dispararle en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su presencia quedó registrada en un video que está en manos de los investigadores, según confirmaron fuentes judiciales. La imagen de Uliarte en las inmediaciones de la casa de la expresidenta en el barrio de Recoleta durante la noche del jueves pasado se viralizó a raíz de un video de un teléfono celular que publicó el sitio web Nooticia, y aunque apenas se la ve caminar tranquilamente de espaldas, fuentes de la investigación aseguraron que se trata de ella. Indagan a Sabag Montiel Por pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti, el detenido Fernando Sabag Montiel ampliará su indagatoria en la causa donde está acusado de atentar contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Sabag Montiel se negó a declarar el pasado viernes al ser indagado. El brasilero de 35 años está acusado de tentativa de homicidio al haber querido matar a la vicepresidenta cuando apuntó con una pistola calibre 32 y le gatilló al menos dos veces, aunque el disparo no se efectuó por motivos que aún se investigan.

