En el lanzamiento de un nuevo producto, Capitanich, Cascallares y Fabiani recorrieron empresa lactea de Longchamps

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, junto con Mariano Cascallares y con el intendente internino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron la planta Danone en la localidad de Longchamps, donde se realizó la presentación formal de un nuevo producto lácteo elaborado con frutas que aportan los productores rurales chaqueños. La recorrida se llevó adelante en la planta industrial ubicada en Berlín N°50, de la citada localidad browniana, donde las autoridades fueron recibidas por el director de Asuntos Corporativos de Danone, Diego Buranello. Durante la actividad se hizo la presentación formal de un nuevo yogur elaborado con frutillas de pequeños productores rurales de la Provincia de Chaco, en un trabajo articulado entre la industria y el Estado para potenciar las pequeñas economías regionales. Por tal motivo, durante la visita Cascallares, Fabiani y Capitanich recorrieron las instalaciones de esta importante empresa que forma parte del Parque Industrial de Almirante Brown para interiorizarse sobre el proceso productivo detrás del producto. “Estamos muy contentos con la visita del gobernador Jorge Capitanich porque gracias al trabajo articulado con la empresa Danone se está presentando un nuevo producto que pone en valor a las economías regionales y se genera más trabajo y producción en nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, Cascallares subrayó la importancia de generar “vínculos y potenciar las posibilidades del Estado y de nuestras industrias, ya que eso significa más y mejor trabajo” para las vecinas y los vecinos. Juan Fabiani, en tanto, remarcó que “el crecimiento del Parque Industrial de Burzaco es un verdadero orgullo porque es un motor de producción y crecimiento de nuestros vecinos y vecinas y también de todo el país”. De la recorrida participaron también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone, entre otras autoridades locales y de la empresa Danone.

Both comments and pings are currently closed.