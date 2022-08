Lomas: Buscan una mujer que esta desaparecida hace una semana

Se llama de Fernanda López, tiene 54 años y fue vista por última vez el martes a dos cuadras del Hospital Dr. Oscar Alende, es buscada desde hace una semana y la preocupación e incertidumbre crece día a día sobre sus familiares. Fernanda mide 1,60, tiene pelo castaño oscuro, piel trigueña y ojos marrones. La última vez que fue vista llevaba un pantalón gris oscuro y un saco negro. Quienes tengan información deben comunicarse al 911, o a cualquiera de estos números: 1150232071/1136618551.

