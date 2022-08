El municipio acompaña a los vecinos a concretar mejoras habitacionales

En un trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio de Almirante Brown, en nuestro distrito avanza el acompañamiento a las familias que necesitan concretar mejoras habitacionales. En ese marco, Mariano Cascallares encabezó una nueva jornada junto a vecinos y vecinas del barrio Betharram, de la localidad de Malvinas Argentinas. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde se entregaron 60 ayudas económicas para lograr una mayor habitabilidad de las viviendas con mejoras de infraestructura y ampliación, gracias a la articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. “Esta iniciativa articulada con el Gobierno Provincial es muy importante porque permite que nuestros vecinos y vecinas puedan crecer y hacer realidad sus sueños, en este caso vinculado a ampliaciones o refacciones en sus casas. Es una gran alegría acompañarlos, en el marco de los 50 años que cumple este barrio tan querido de Almirante Brown como es Betharram”, apuntó Mariano Cascallares. En tanto, desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que gracias al trabajo articulado con Provincia hasta el momento ya se entregaron 200 asistencias, de un total de 450, destinadas a diferentes barrios populares del distrito de las localidades de San Francisco de Asís, Malvinas Argentinas y San José. De la actividad participaron también el secretario de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown, Ignacio Villaronga; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y el coordinador operativo de Malvinas Argentinas Jeremías Velásquez.

