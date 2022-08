Cascallares y Fabiani junto a los adultos mayores en la Granja Educativa Municipal

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares participaron de una jornada de recreación junto a cientos de adultos mayores de nuestro distrito en las instalaciones de la Granja Educativa Municipal de la localidad de Ministro Rivadavia. Allí, en el marco de la celebración del Día de Las Abuelas y los Abuelos, compartieron actividades integradoras, disfrutaron de las atracciones del tradicional paseo browniano y dialogaron sobre las inquietudes y propuestas para seguir mejorando al distrito entre todos. La actividad convocó a los adultos mayores de las denominadas Plaza PAMI, un programa de promoción y prevención socio comunitaria de la obra social de las jubiladas y los jubilados de nuestro país. “Estamos muy contentos en este sábado soleado de invierno en nuestra Granja Educativa Municipal compartiendo una jornada con los adultos mayores a quienes siempre acompañamos y escuchamos porque son la voz de la experiencia que nos marca el camino”, indicó Mariano Cascallares mientras recorría las mesas y dialogaba con las abuelas y los abuelos sobre la jornada recreativa y respecto de como seguir mejorando cada barrio y cada localidad. Por su parte Juan Fabiani destacó el trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el PAMI “que nos permite seguir sumando actividades y servicios para nuestros adultos mayores”. Participaron de la actividad también el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán; y el director general de Relaciones Institucionales entre otr@s integrantes del equipo municipal browniano.

